Запрет продажи энергетиков детям может начать действовать с сентября

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) на всей территории России внесли в Госдуму в конце января этого года. В пояснительной записке отмечается, что законодательные ограничения на продажу БТН детям начали вводиться с 2009 г., на данный момент они приняты в 65 субъектах России. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.