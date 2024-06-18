Запрет продажи энергетиков детям может начать действовать с сентября
18 июня Госдума в первом чтении рассмотрит запрет на продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 г.», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что данные меры просят ввести родители и учителя. Решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек. Он подчеркнул, что бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) на всей территории России внесли в Госдуму в конце января этого года. В пояснительной записке отмечается, что законодательные ограничения на продажу БТН детям начали вводиться с 2009 г., на данный момент они приняты в 65 субъектах России. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.