Суд в Москве арестовал блогера Эдварда Била на 14 суток

20 июля сообщалось об аресте блогера на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Тогда ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 19 июля Бил на самокате прокатился в подмосковном Одинцове в форме полицейского. Его задержали на Неглинной улице. «РИА Новости» уточняли, что Била задержали после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД.