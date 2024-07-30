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Суд в Москве арестовал блогера Эдварда Била на 14 суток

Ведомости

Никулинский районный суд Москвы назначил блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю) административный арест на 14 суток за нарушение общественного порядка. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Эдуард Биль <...> находился в центре города вместе со своим другом и принимал участие в не являющимся публичным мероприятием, массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка. При этом Биль был одет в форму сотрудника полиции», – говорится в сообщении.

Суд признал Била виновным по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

20 июля сообщалось об аресте блогера на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Тогда ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 19 июля Бил на самокате прокатился в подмосковном Одинцове в форме полицейского. Его задержали на Неглинной улице. «РИА Новости» уточняли, что Била задержали после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД.

В апреле 2021 г. блогер стал участником аварии на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Бил выехал на встречную полосу на Audi RS6 и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП оказалась в коме. Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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