Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за хулиганство

В апреле 2021 г. произошла авария с участием блогера на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр, в результате Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима.