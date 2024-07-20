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Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за хулиганство

Ведомости

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, суд арестовал его на 13 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Блогера задержали в центре Москвы за мелкое хулиганство. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 19 июля Бил на самокате в форме полицейского прокатился в подмосковном Одинцове. Само задержание произошло на Неглинной улице. «РИА Новости» в суде уточнили, что Била задержали после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД.

Приговор 20 июля вынес Мещанский районный суд. Блогера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 13 суток, сообщили в пресс-службе. На тот же срок суд арестовал друга блогера Егора Чернова. 

В апреле 2021 г. произошла авария с участием блогера на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр, в результате Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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