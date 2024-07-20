Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за хулиганство
Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, суд арестовал его на 13 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Блогера задержали в центре Москвы за мелкое хулиганство. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 19 июля Бил на самокате в форме полицейского прокатился в подмосковном Одинцове. Само задержание произошло на Неглинной улице. «РИА Новости» в суде уточнили, что Била задержали после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД.
Приговор 20 июля вынес Мещанский районный суд. Блогера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 13 суток, сообщили в пресс-службе. На тот же срок суд арестовал друга блогера Егора Чернова.
В апреле 2021 г. произошла авария с участием блогера на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр, в результате Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима.