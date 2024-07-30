Госдума приняла во втором чтении законопроект о креативных индустриях
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, который закрепит условия работы креативных индустрий и меры по их господдержке. В случае окончательного утверждения документа президентом РФ, он вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 31 октября 2023 г. Целью документа указано развитие в РФ креативной экономики и ее стимулирование, а также ускоренное внедрение инноваций во всех областях деятельности.
Авторы предлагают закрепить в новом законе понятие креативной индустрии, под которой понимается экономическая деятельность, связанная с созданием, продвижением, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Кроме того, будут закреплены понятия креативного продукта, кластера и субъекта этой индустрии.
Законом определяется единый куратор в лице уполномоченного органа исполнительной власти: он будет аккумулировать информацию со всей страны в единый реестр субъектов креативных индустрий.
Среди возможных мер господдержки – финансовая, имущественная, образовательная, информационная. Из документа следует, что получить ее смогут те субъекты креативных индустрий, которые «способствуют укреплению общероссийской гражданской идентичности, развитию национальной культуры и экономики, популяризации науки и культуры, продвижению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Рассчитывать на поддержку смогут те, кто включены в единый реестр субъектов креативных индустрий. Юрлица и индивидуальные предприниматели должны также иметь госрегистрацию на территории РФ, а физлица – гражданство России и состоять на учете в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
При этом поддержка не будет оказываться иноагентам и тем, у кого есть просроченная задолженность по обязательным платежам перед бюджетами РФ.
В документе также сказано, что те, кто получат финподдержку, должны будут отчитываться о понесенных затратах на креативный продукт и об объеме выручки от его распространения или реализации.
Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова считает, что законопроект сможет вывести субъекты креативной экономики страны из тени.
«Регионы смогут сформировать свои приоритетные направления, самостоятельно определить, какие именно меры поддержки необходимы. Единый реестр позволит адресно подходить к развитию креативных индустрий, что в конечном счете будет способствовать достижению цели по увеличению доли креативных индустрий в экономике до 6%», – пояснила эксперт.