Госдума приняла во втором чтении законопроект о креативных индустриях

Рассчитывать на поддержку смогут те, кто включены в единый реестр субъектов креативных индустрий. Юрлица и индивидуальные предприниматели должны также иметь госрегистрацию на территории РФ, а физлица – гражданство России и состоять на учете в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».