За материальную помощь участникам креативной экономики придется раскрыть данные

Судя по поправкам ко второму чтению, уже решено, что отвечать за всю сферу будет Минэк (обсуждалось, к примеру, что часть полномочий касается Минкульта, а часть – Минпромторга). В законопроекте прописано, что уполномоченное правительством ведомство будет отвечать не за регулирование креативных индустрий (как в редакции первого чтения), а за регулирование «в сфере креативной экономики». Минэк должен будет отвечать за порядок признания территории креативным кластером, оценивать состояние инфраструктуры поддержки индустрии в регионах, утверждение видов ОКВЭД в сфере креативных индустрий и т. д. По словам Кравченко, к 2030 г. доля креативных индустрий может вырасти до 6%. Так, во всяком случае, со ссылкой на концепцию развития этой отрасли говорил 30 мая помощник президента (теперь замруководителя кремлевской администрации) Максим Орешкин. Росстат, следует из поправок, должен ежегодно «проводить оценку вклада креативной экономики в экономику РФ».