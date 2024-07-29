За материальную помощь участникам креативной экономики придется раскрыть данные

За материальную помощь участникам креативной экономики придется раскрыть данныеЕжегодно о развитии такого бизнеса будет рассказывать Росстат
Госдума 30 июля может принять во втором чтении проект закона о креативных индустриях, рассказали «Ведомостям» два источника в нижней палате парламента. Соответствующее решение принял 29 июля совет Госдумы. Ранее, днем 29 июля, комитет по экономической политике одобрил поправки ко второму чтению, которые стали результатом длительной дискуссии вокруг инициативы, сообщил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета и один из основных авторов проекта – Денис Кравченко («Единая Россия»). Теперь, ожидает он, отрасль «в ближайшие 5–10 лет продемонстрирует значительный рост». Первое чтение законопроекта, под которым подписалось более 40 депутатов и сенаторов, прошло 28 ноября 2023 г. Ко второму он стал более детализированным (текст поправок есть у «Ведомостей»).
Задача законопроекта, по словам его авторов, – описать, что такое креативные индустрии и креативная экономика, вывести ее из тени, а на следующем этапе оказать поддержку, писали «Ведомости» 30 октября 2023 г. Те, кто работает на этом рынке, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будут считаться «креативным продуктом». Будет создан реестр субъектов креативных индустрий (те, кто ведет бизнес по созданию и продвижению креативного продукта). Креативной индустрией, в частности, предлагается считать «экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием и продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов», обладающих ценностью. Появится понятие креативных кластеров – территорий, где работают субъекты креативных индустрий.
Судя по поправкам ко второму чтению, уже решено, что отвечать за всю сферу будет Минэк (обсуждалось, к примеру, что часть полномочий касается Минкульта, а часть – Минпромторга). В законопроекте прописано, что уполномоченное правительством ведомство будет отвечать не за регулирование креативных индустрий (как в редакции первого чтения), а за регулирование «в сфере креативной экономики». Минэк должен будет отвечать за порядок признания территории креативным кластером, оценивать состояние инфраструктуры поддержки индустрии в регионах, утверждение видов ОКВЭД в сфере креативных индустрий и т. д. По словам Кравченко, к 2030 г. доля креативных индустрий может вырасти до 6%. Так, во всяком случае, со ссылкой на концепцию развития этой отрасли говорил 30 мая помощник президента (теперь замруководителя кремлевской администрации) Максим Орешкин. Росстат, следует из поправок, должен ежегодно «проводить оценку вклада креативной экономики в экономику РФ».
Существенное отличие от законопроекта первого чтения – порядок учета субъектов креативных индустрий. Прежде предполагалось, что уполномоченный правительством орган будет сам вести «единый реестр» субъектов креативных индустрий, а также определять перечень приоритетных индустрий для поддержки. Теперь эти полномочия передаются на уровень субъектов (хотя «единый реестр» все еще физически останется за Минэком). Именно субъекты РФ будут решать в рамках собственной нормативки, могут ли физлица, юрлица или ИП быть субъектами креативных индустрий, подтверждать их принадлежность к такой категории, а также сами будут определять приоритетные для себя направления для поддержки.
Законопроект предполагает пакет мер возможной поддержки в сфере креативных индустрий. К примеру, это может быть образовательная, информационная и другая помощь субъектам креативных индустрий, которые «способствуют укреплению общероссийской гражданской идентичности» (в том числе на основе региональных особенностей), развитию культуры, экономики, популяризации науки и проч. Это следует из поправок ко второму чтению. Поддержка предоставляется только тем, кто внесен в «единый реестр» и соответствует прописанным в законе критериям, в том числе не включен в реестры иноагентов.
Финансовая поддержка может предоставляться в виде субсидий и грантов на конкурсной основе. Возможна и передача, в том числе во владение, государственного имущества для использования «по целевому назначению». Впрочем, эти нормы были и в редакции первого чтения. Зато ко второму чтению появилась важная оговорка. Субъекты креативных индустрий, которые получили такую помощь от государства (финансовую или имущественную), должны ежегодно отчитываться в установленном правительством порядке перед региональными властями об объеме затрат на создание и продвижение продукта, а также об объеме выручки от его реализации и от распоряжения правами «на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации». Эта информация заносится в тот самый реестр субъектов креативных индустрий.
Предыдущая версия законопроекта вызывала отдельные вопросы у государственно-правового управления (ГПУ) президента, говорит источник, близкий к администрации президента. В частности, во время дискуссии по ряду положений этой инициативы помощник президента – начальник ГПУ Лариса Брычева просила Госдуму учесть ряд пожеланий, которые высказывались рынком, в частности Российским союзом правообладателей. Судя по всему, депутаты не обошли замечания стороной. В одном из последних писем, по словам источника «Ведомостей», председатель союза Никита Михалков сообщает, что законопроект имеет «понятную концепцию». По его словам, она теперь представляет собой «справедливый обмен – [можно] раскрыть данные о результатах творческого труда и креативных продуктах в обмен на государственную поддержку» и предотвратить нецелевое расходование госсредств.
В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после опубликования (ранее предполагалось, что это произойдет быстрее – через 90 дней). На пленарной сессии ПМЭФа президент Владимир Путин просил «уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки». Впоследствии в перечне поручений по итогам форума содержалась прямая рекомендация Вячеславу Володину принять соответствующий законопроект и доложить об этом до 1 ноября.