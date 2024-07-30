Суд увеличил до 20 лет срок заключения стрелявшего в иркутского военкома

Прокуратура обжаловала предыдущий приговор в 19 лет. Изначально гособвинение запрашивало 20 лет подсудимому. Зинина задержали 26 сентября 2022 г. по подозрению в стрельбе в иркутском военкомате. В результате происшествия был ранен военный комиссар Александр Елисеев. В отношение Зинина возбудили уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).