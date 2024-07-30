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Суд увеличил до 20 лет срок заключения стрелявшего в иркутского военкома

Ведомости

Апелляционный военный суд в Подмосковье увеличил на один год – до 20 лет – срок заключения Руслану Зинину, стрелявшего в военкома в Усть-Илимске. Это следует из картотеки суда.

Прокуратура обжаловала предыдущий приговор в 19 лет. Изначально гособвинение запрашивало 20 лет подсудимому. Зинина задержали 26 сентября 2022 г. по подозрению в стрельбе в иркутском военкомате. В результате происшествия был ранен военный комиссар Александр Елисеев. В отношение Зинина возбудили уголовное дело по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

В январе 2024 г. в Иркутске огласили приговор мужчине – его приговорили к 19 годам колонии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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