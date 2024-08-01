Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Песков пригласил ЮНЕСКО посетить «Херсонес Таврический»

Ведомости

Украина обвиняет Россию в уничтожении перспективных в научном плане участков античного византийского города Херсонеса (входит в список мирового наследия ЮНЕСКО), но представители ЮНЕСКО могут лично его посетить и восхититься его состоянием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в "Херсонес Таврический", и восхититься тем, каким он [»Херсонес Таврический»] стал», – сказал Песков. Так он прокомментировал попытки Украины добиться включения комплекса в список объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой разрушения.

О намерении построить на месте руин пригорода и хоры (хозяйственной территории) Херсонеса новый музейный комплекс президент РФ Владимир Путин заявил в 2015 г., во время посещения Севастополя вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. В 2017 г. Путин вернулся к этой идее, так как, по его словам, «здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства».

30 июля историко-археологический парк «Херсонес Таврический» (или «Новый Херсонес») был официально открыт. На следующий день стало известно, что Украина начала переговоры с ЮНЕСКО по поводу внесения Херсонеса в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Это пояснялось тем, что деятельность россиян с 2014 г. якобы привела к уничтожению самых перспективных в научном и экспозиционном плане участков Херсонеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных