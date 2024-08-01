Песков пригласил ЮНЕСКО посетить «Херсонес Таврический»
Украина обвиняет Россию в уничтожении перспективных в научном плане участков античного византийского города Херсонеса (входит в список мирового наследия ЮНЕСКО), но представители ЮНЕСКО могут лично его посетить и восхититься его состоянием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в "Херсонес Таврический", и восхититься тем, каким он [»Херсонес Таврический»] стал», – сказал Песков. Так он прокомментировал попытки Украины добиться включения комплекса в список объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой разрушения.
О намерении построить на месте руин пригорода и хоры (хозяйственной территории) Херсонеса новый музейный комплекс президент РФ Владимир Путин заявил в 2015 г., во время посещения Севастополя вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. В 2017 г. Путин вернулся к этой идее, так как, по его словам, «здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства».
30 июля историко-археологический парк «Херсонес Таврический» (или «Новый Херсонес») был официально открыт. На следующий день стало известно, что Украина начала переговоры с ЮНЕСКО по поводу внесения Херсонеса в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Это пояснялось тем, что деятельность россиян с 2014 г. якобы привела к уничтожению самых перспективных в научном и экспозиционном плане участков Херсонеса.