Как и для чего создали «Новый Херсонес»

При этом Тихон отметил, что деньги «хотя и большие», но, по мнению одного «опытного и известного предпринимателя», реально все эти работы могли стоить «в 3 раза дороже». «Это вместе с археологией – она тоже была в этой сумме. Хотите – верьте, хотите – нет. Шепотом доверенным лицам я могу сказать [сумму]. Но если бы мы сейчас все пересчитывали, было бы намного дороже. Это сделано крайне экономично», – поделился митрополит.