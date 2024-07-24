Как и для чего создали «Новый Херсонес»На античных руинах военные построили город-музей за «беспрецедентные» средства
Во вторник 30 июля в Севастополе, в границах античного и византийского города Херсонес (входит в список мирового наследия ЮНЕСКО), официально откроется историко-археологический парк «Херсонес Таврический» (или «Новый Херсонес»). Возведением объектов на площади 22,4 га в течение почти двух лет занималась Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны.
Ведомству раньше принадлежала земля в районе Карантинной бухты, откуда были передислоцированы воинские подразделения. Там, преимущественно на месте руин пригорода и хоры (хозяйственной территории) древнего Херсонеса, теперь возведен «грандиозный», по выражению губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, «Новый Херсонес».
На итоговой пресс-конференции 23 июля, за неделю до начала работы комплекса, выделенные на него средства Развозжаев назвал «беспрецедентными», хотя цифры и других доноров, кроме «Транснефти», не указал. Губернатор кроме освещения процесса строительства комплекса и возникновения благодаря его запуску нескольких тысяч рабочих мест рассказал об идеологических целях «Нового Херсонеса».
Коснувшийся этих моментов митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), председательствующий в Патриаршем совете по культуре, раскрыл значительную часть технических деталей и объяснил, как масштабная стройка в районе античного города Херсонеса и возобновление функционирования монастыря соотносятся с сохранением его остатков. С Патриаршим советом по культуре связан создававший археологический парк «Новый Херсонес» фонд «Моя история».
Стройка и археологическая сохранность Херсонеса
С мая 2021 г. параллельно подготовке к строительству начались спасательные археологические раскопки. Как утверждала ВСК, до начала работ археологи на площадке нашли около 7 млн находок.
Тихон летом 2021 г. говорил: «Мы всё расширяли и расширяли красные линии, в рамках которых строить невозможно» и в итоге «было достигнуто общее соглашение, эти линии определены». На пресс-конференции 23 июля митрополит заявил, что одновременно перед строительством музейного комплекса шло более 230 спасательных раскопок.
Развозжаев назвал раскопки исследованиями «мирового уровня» и упомянул, что к ним привлекался Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК), Государственный Эрмитаж и другие культурно-научные институции.
«Археологи не давали строителям сделать и шагу, пока не прошли последние сантиметры культурного слоя, пока все не было извлечено и проанализировано», – сказал губернатор Севастополя. По словам директора археологического заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой, сейчас документация по этим находкам обрабатывается «каждый день».
По словам Морозовой, экспозиция, занимавшая в бывших помещениях монастыря площадь в 1000 кв. м, переезжает в «Новый Херсонес» и на 10 000 кв. м дополнит то, что было найдено во время спасательных раскопок в ходе строительства. Кроме того, по словам Развозжаева, часть найденных объектов архитектурных объектов будет «музеефицирована» и находиться в цокольном этаже здания Музея античности и Византии.
«Ведомости» направили запросы в Институт археологии РАН (Москва) и ИИМК РАН, (Санкт-Петербург) об оценке сохранности руин античного полиса и его артефактов во время строительства.
Финансирование создания нового комплекса
Стоимость строительных работ сама ВСК официально не раскрывала. Развозжаев назвал финансирование «беспрецедентным», но не стал его открывать. «Рано или поздно это будет открыто, но не в нашу вахту на тот вопрос отвечать», – сказал губернатор Севастополя.
Тихон подтвердил, что одним из финансовых доноров строительства «Нового Херсонеса» была госкомпания «Транснефть». Но митрополит отметил, что в этом случае следует говорить о «финансовой тайне», раскрыть которую предложил непосредственно запросом в «Транснефть».
При этом Тихон отметил, что деньги «хотя и большие», но, по мнению одного «опытного и известного предпринимателя», реально все эти работы могли стоить «в 3 раза дороже». «Это вместе с археологией – она тоже была в этой сумме. Хотите – верьте, хотите – нет. Шепотом доверенным лицам я могу сказать [сумму]. Но если бы мы сейчас все пересчитывали, было бы намного дороже. Это сделано крайне экономично», – поделился митрополит.
Тихон отметил, что после начала боевых действий на Украине они обращались к президенту России Владимиру Путину, руководству и акционерам «Транснефти» о целесообразности продолжения проекта и расходования средств на него: «И все они сказали: «Нет, продолжаем».
Кто и как построил «Новый Херсонес»
По итогам длившихся год и восемь месяцев работ поверх древнего появился «второй город» на площади около 22,4 га в виде комплекса более чем 10 зданий, включая три музея, два турцентра, амфитеатр, храм-парк, квартал реконструкций, отели и др. При этом непосредственно площадь зданий музейного комплекса составила 144 000 кв. м, а также проложено 100 км подземных коммуникаций, отметил Тихон. «Это выдающееся архитектурное и инженерное достижение», – сказал он.
Среди прочего возведены школа искусств, Музей античности и Византии, музеи Крыма и Новороссии, а также самый крупный и, по словам митрополита, планировавшийся еще до Первой мировой войны императором Николаем II музей христианства, теперь, однако, более крупный, чем задумывавшийся тогда. Кроме того, в реконструкциях византийского Херсонеса предусмотрены зоны кафе, детские зоны и даже загс для регистрации браков вместе с храмом для венчания.
Развозжаев назвал проект «беспрецедентным» для Севастополя и всей России. Объекты рассчитаны на прием 50 000 посетителей в год. Вместе с Тихоном он подчеркнул, что кроме музеев Крыма и Новороссии посещение комплекса будет бесплатным по предварительной онлайн-регистрации.
По словам Тихона, военные строители иногда покидали площадку «Нового Херсонеса» для возведения оборонительных сооружений в Запорожской области. При этом боевые действия затрагивают и Севастополь. Город, в бухтах и вокруг которого расположены объекты Черноморского флота России, практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам и атакам воздушных и морских дронов со стороны Украины. Самым резонансным эпизодом стало падение кассетных боеприпасов из сбитой ПВО ракеты ATACMS на заполненный отдыхающими пляж Учкуевка на Северной стороне, что привело к гибели четырех человек в июне.
По словам Развозжаева, при строительстве музейного комплекса учтено использование цокольных этажей как убежищ в случае воздушных тревог. По его словам, сотрудники музея будут помогать гостям спускаться в укрытия, а пространства цокольных этажей достаточно, чтобы «укрыть любое число людей – точнее, то, которое предполагает емкость парка».
Идеология «русской Мекки»
О намерении построить на месте Херсонеса новый музейный комплекс Путин заявил в 2015 г., во время посещения Севастополя вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. В 2017 г. Путин вернулся к этой идее, так как, по его словам, «здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства».
Развозжаев согласился, что Херсонес – «это наши истоки, истоки духовно-нравственных ценностей, нашего исторического выбора, что мы стали преемниками древней Византии, Москва стала Третьим Римом, это часть нашей государственной идеологии, духовной идентичности нашего народа».
В этом контексте Развозжаев отметил, что сейчас на территории «Нового Херсонеса» обсуждается создание кафедры по изучению Византии – на базе одноименного музея и Севастопольского университета, которую, скорее всего, возглавит нынешний президент истфака МГУ им. М. В. Ломоносова византинист, академик Сергей Карпов.
При этом человеком, который разрабатывал «смыслы, идеологию и ее очертания» музеев и пространства «Нового Херсонеса» Развозжаев назвал именно Тихона. По его словам, пока в «гибридной войне» главный удар «наносится по нашим ценностям, по возможности России быть Россией».
Митрополит Тихон с марта 2024 г. – священноархимандрит Владимирского Херсонесского мужского монастыря. Монастырь возобновляет работу спустя ровно 100 лет на территории, где все это время находился первоначальный музей Херсонеса, в границах руин древнего города, включая античный амфитеатр.
Тихон отметил, что в «Новом Херсонесе» для молодежи создается гуманитарный центр, для которого уже создана инфраструктура, включая жилье. «Будут проходить конференции, обмен опытом для наших отечественных и зарубежных гуманитариев. В августе сюда приедут журналисты, историки, преподаватели, студенты, аспиранты», – сказал митрополит.
По словам Развозжаева, ожидается, что не только историки, но и философы, журналисты «найдут свой второй дом здесь, в стенах «Нового Херсонеса». «Это, конечно, должно создать новую гуманитарную школу, в том числе в контексте времени, конечно, и места», – сказал губернатор Севастополя.
«Новый Херсонес» способствует развитию государственной идеи «непрерывной истории страны», согласно которой важной признается каждая эпоха в жизни России, объясняет эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. В Крыму ранее не было монастыря, несущего значимую роль в истории страны, при этом там всегда были античные памятники и особая христианская традиция, уточнил он. Важную идеологическую функцию для государства несет легенда о крещении князя Владимира в Херсонесе, который символизирует соединение светской и религиозной жизни, продолжает эксперт.
При этом «Новый Херсонес» в первую очередь – проект митрополита Тихона, уверен Макаркин: «Владыка обладает ресурсами, которые отсутствуют у большинства правящих архиереев епархий РПЦ. Его преимущество в том, что он продвигает «очень консервативную» идеологию с помощью современных технологий и интерактивных выставок».