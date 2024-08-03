Президент МОК назвал «Сена-сационными» олимпийские соревнования по триатлону

28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону. Затем перенесли сами соревнования, которые должны были состояться 30 июля. Мужской и женский триатлон в итоге прошел 31 июля. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.