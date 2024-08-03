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Президент МОК назвал «Сена-сационными» олимпийские соревнования по триатлону

Ведомости

Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена стали сенсационным, заявил на брифинге президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – сказал он.

28 и 29 июля в Париже из-за загрязнения Сены после дождей отменили тренировки по триатлону. Затем перенесли сами соревнования, которые должны были состояться 30 июля. Мужской и женский триатлон в итоге прошел 31 июля. После заплыва триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов, как писали СМИ, пожаловались на неприемлемые условия соревнований.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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