Политолог Федор Крашенинников объявлен в розыск

В ноябре 2019 г. и в июле 2020 г. сообщалось, что суд привлекал политолога к административной ответственности за неуважение к власти. По данным ТАСС, в 2021 г. Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В декабре 2022 г. уголовное преследование Крашенинникова по этому делу было прекращено. Отмечалось, что он проживает за рубежом.