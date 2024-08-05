Политолог Федор Крашенинников объявлен в розыск
Российского политолога Федора Крашенинникова (признан в России иноагентом) объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.
Основанием для розыска стала уголовная статья, следует из карточки в базе.
Крашенинников прокомментировал информацию о своем розыске в Telegram-канале.
«Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен», – написал он.
В ноябре 2019 г. и в июле 2020 г. сообщалось, что суд привлекал политолога к административной ответственности за неуважение к власти. По данным ТАСС, в 2021 г. Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В декабре 2022 г. уголовное преследование Крашенинникова по этому делу было прекращено. Отмечалось, что он проживает за рубежом.