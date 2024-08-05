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Политолог Федор Крашенинников объявлен в розыск

Ведомости

Российского политолога Федора Крашенинникова (признан в России иноагентом) объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

Основанием для розыска стала уголовная статья, следует из карточки в базе.

Крашенинников прокомментировал информацию о своем розыске в Telegram-канале.

«Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен», – написал он.

В ноябре 2019 г. и в июле 2020 г. сообщалось, что суд привлекал политолога к административной ответственности за неуважение к власти. По данным ТАСС, в 2021 г. Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В декабре 2022 г. уголовное преследование Крашенинникова по этому делу было прекращено. Отмечалось, что он проживает за рубежом.

В сентябре 2022 г. Минюст России внес Крашенинникова в перечень иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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