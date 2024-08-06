Суд заочно приговорил бывшего главреда Republic Колезева к 7,5 года колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста и бывшего главреда Republic (признано СМИ-иноагентом в России) Дмитрия Колезева (признан иноагентом) к 7,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает «РИА Новости» в своем Telegram-канале.
9 ноября 2022 г. МВД объявило в розыск журналиста по делу о фейках об армии РФ. «Коммерсантъ-Урал» писал, что причиной возбуждения уголовного дела против журналиста стали его высказывания о событиях в украинской Буче. В июне 2024 г. следствие потребовало заочно арестовать Колезева, Басманный суд требование стороны обвинения удовлетворил. 20 июня журналист попробовал обжаловать решение об аресте.
Журналист Дмитрий Колезев родом из Свердловской области, после начала военной операции уехал из России.