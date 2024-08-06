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Суд заочно приговорил бывшего главреда Republic Колезева к 7,5 года колонии

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста и бывшего главреда Republic (признано СМИ-иноагентом в России) Дмитрия Колезева (признан иноагентом) к 7,5 года колонии по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

9 ноября 2022 г. МВД объявило в розыск журналиста по делу о фейках об армии РФ. «Коммерсантъ-Урал» писал, что причиной возбуждения уголовного дела против журналиста стали его высказывания о событиях в украинской Буче. В июне 2024 г. следствие потребовало заочно арестовать Колезева, Басманный суд требование стороны обвинения удовлетворил. 20 июня журналист попробовал обжаловать решение об аресте.

Журналист Дмитрий Колезев родом из Свердловской области, после начала военной операции уехал из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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