Суд заочно приговорил бывшего главреда Republic Колезева к 7,5 года колонии

9 ноября 2022 г. МВД объявило в розыск журналиста по делу о фейках об армии РФ. «Коммерсантъ-Урал» писал, что причиной возбуждения уголовного дела против журналиста стали его высказывания о событиях в украинской Буче. В июне 2024 г. следствие потребовало заочно арестовать Колезева, Басманный суд требование стороны обвинения удовлетворил. 20 июня журналист попробовал обжаловать решение об аресте.