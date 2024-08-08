Правительство уточнило порядок получения льгот по социальной газификации

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г., с марта 2023 г. она стала бессрочной. Она предполагает, что уровень обеспечения газом регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура «Газпром межрегионгаза»).