Правительство уточнило порядок получения льгот по социальной газификации
Власти выплатят вторую часть компенсации на покрытие расходов по подключению к газовым сетям в соответствии с заключенными в 2023 г. договорами. Это следует из постановления правительства.
«Решение позволит осуществить в текущем году выплату второй части компенсации на покрытие расходов по подключению к газовым сетям в соответствии с договорами, заключенными в 2023 г.», – говорится в сообщении.
С февраля 2023 г. государство частично субсидирует льготнику расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 000 руб.
По уточнению пресс-службы кабмина, механизм позволяет льготникам разделить получение субсидии и оплату работ на две части. В первом платеже они могут оплатить часть работ только за счет субсидии, во втором – предоставить оставшуюся часть субсидии и собственные средства.
«Например, в ряде регионов при стоимости работ 150 000 руб. в рамках первого платежа льготник может внести 95 000 руб. за счет субсидии, а в рамках второго платежа – 5000 [руб.] за счет субсидии и 50 000 [руб.] из собственных средств», – говорится в сообщении.
Программа социальной газификации действует в России с 2021 г., с марта 2023 г. она стала бессрочной. Она предполагает, что уровень обеспечения газом регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура «Газпром межрегионгаза»).
Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию предложил распространить программу социальной газификации регионов на садоводческие товарищества.