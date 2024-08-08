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Правительство уточнило порядок получения льгот по социальной газификации

Ведомости

Власти выплатят вторую часть компенсации на покрытие расходов по подключению к газовым сетям в соответствии с заключенными в 2023 г. договорами. Это следует из постановления правительства.

«Решение позволит осуществить в текущем году выплату второй части компенсации на покрытие расходов по подключению к газовым сетям в соответствии с договорами, заключенными в 2023 г.», – говорится в сообщении.

С февраля 2023 г. государство частично субсидирует льготнику расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 000 руб.

По уточнению пресс-службы кабмина, механизм позволяет льготникам разделить получение субсидии и оплату работ на две части. В первом платеже они могут оплатить часть работ только за счет субсидии, во втором – предоставить оставшуюся часть субсидии и собственные средства.

«Например, в ряде регионов при стоимости работ 150 000 руб. в рамках первого платежа льготник может внести 95 000 руб. за счет субсидии, а в рамках второго платежа – 5000 [руб.] за счет субсидии и 50 000 [руб.] из собственных средств», – говорится в сообщении.

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г., с марта 2023 г. она стала бессрочной. Она предполагает, что уровень обеспечения газом регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура «Газпром межрегионгаза»).

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию предложил распространить программу социальной газификации регионов на садоводческие товарищества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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