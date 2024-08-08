Путин подписал закон о штрафах за участие в нежелательных организациях

За повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб., обязательные работы сроком до 360 часов или до четырех лет лишения свободы. Сбор средств или финансирование деятельности нежелательных организаций будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.