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Путин подписал закон о штрафах за участие в нежелательных организациях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в деятельности нежелательных организаций. Теперь за участие во всех нежелательных организациях физическим лицам грозит штраф в размере до 15 000 руб., должностным лицам – до 50 000 руб. Это следует из сообщения Кремля.

За повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб., обязательные работы сроком до 360 часов или до четырех лет лишения свободы. Сбор средств или финансирование деятельности нежелательных организаций будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Федеральный закон принят Госдумой 23 июля 2024 г. и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 г.

8 августа Путин также подписал закон о возможности признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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