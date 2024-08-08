Путин подписал закон о штрафах за участие в нежелательных организациях
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в деятельности нежелательных организаций. Теперь за участие во всех нежелательных организациях физическим лицам грозит штраф в размере до 15 000 руб., должностным лицам – до 50 000 руб. Это следует из сообщения Кремля.
За повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб., обязательные работы сроком до 360 часов или до четырех лет лишения свободы. Сбор средств или финансирование деятельности нежелательных организаций будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.
Федеральный закон принят Госдумой 23 июля 2024 г. и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 г.
8 августа Путин также подписал закон о возможности признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.