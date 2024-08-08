СК намерен просить суд о заочном аресте украинской журналистки Соколовской
Управление следственного комитета России по Москве намерено просить Останкинский районный суд столицы о заочном аресте украинской журналистки Янины Соколовской, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что с марта по май 2022 г. Соколовская опубликовала в Telegram-канале под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.
Установлено также, что Соколовская находилась в России в нарушение миграционного законодательства. Правоохранители провели обыск по месту ее проживания, в ходе которого было изъято более 5 млн руб. На деньги наложен арест.
Соколовской инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистке заочно предъявлено обвинение, она объявлена в розыск. Расследование продолжается.
Дело в отношении Соколовской было возбуждено в России в июле 2023 г. Тогда сообщалось, что при обысках у Соколовской были обнаружены шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.
Янина Соколовская работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ». Она писала о ситуации на Украине до 2019 г., а также участвовала в общественно-политических телепрограммах.