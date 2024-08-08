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СК намерен просить суд о заочном аресте украинской журналистки Соколовской

Ведомости

Управление следственного комитета России по Москве намерено просить Останкинский районный суд столицы о заочном аресте украинской журналистки Янины Соколовской, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с марта по май 2022 г. Соколовская опубликовала в Telegram-канале под видом достоверной заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

Установлено также, что Соколовская находилась в России в нарушение миграционного законодательства. Правоохранители провели обыск по месту ее проживания, в ходе которого было изъято более 5 млн руб. На деньги наложен арест. 

Соколовской инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистке заочно предъявлено обвинение, она объявлена в розыск. Расследование продолжается.

Дело в отношении Соколовской было возбуждено в России в июле 2023 г. Тогда сообщалось, что при обысках у Соколовской были обнаружены шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз.

Янина Соколовская работала в газете «Известия» с 2001 по 2014 г., а также в газете «Коммерсантъ». Она писала о ситуации на Украине до 2019 г., а также участвовала в общественно-политических телепрограммах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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