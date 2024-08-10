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В суд поступило дело об унижении достоинства против бойца ММА Исмаилова

Ведомости

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова, ему грозит штраф или 15 суток административного ареста, сообщает ТАСС.

Против спортсмена было возбуждено дело по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц) КоАП РФ, уточняет агентство. По информации на сайте суда, заседание по делу Исмаилова назначено на 13 августа.

О поступлении дела в суд также сообщил Telegram-канал Mash, предположив, что поводом для возбуждения административного дела против Ислмаилова стало его видео в соцсетях, на котором спортсмен возмутился полицейскими рейдами в мечети.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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