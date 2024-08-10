В суд поступило дело об унижении достоинства против бойца ММА Исмаилова
Таганский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова, ему грозит штраф или 15 суток административного ареста, сообщает ТАСС.
Против спортсмена было возбуждено дело по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц) КоАП РФ, уточняет агентство. По информации на сайте суда, заседание по делу Исмаилова назначено на 13 августа.
О поступлении дела в суд также сообщил Telegram-канал Mash, предположив, что поводом для возбуждения административного дела против Ислмаилова стало его видео в соцсетях, на котором спортсмен возмутился полицейскими рейдами в мечети.