В ООН отреагировали на видео с военным ВСУ в шлеме с нацистской символикой
ООН выступает против любых символов нацизма, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. Так он прокомментировал видеозапись, которую опубликовал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На ней, как утверждается, украинский военный в шлеме с изображением эмблемы СС словесно глумится над пожилым мужчиной в Курской области.
«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», – сказал Хак (цитата по «РИА Новости»).
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже десятый день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.