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В ООН отреагировали на видео с военным ВСУ в шлеме с нацистской символикой

Ведомости

ООН выступает против любых символов нацизма, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. Так он прокомментировал видеозапись, которую опубликовал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На ней, как утверждается, украинский военный в шлеме с изображением эмблемы СС словесно глумится над пожилым мужчиной в Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», – сказал Хак (цитата по «РИА Новости»).

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже десятый день ведут бои с российскими войсками. С 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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