Агенты ФБР провели обыски у ведущего «Первого канала» и политолога Саймса
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в поместье Patria, которое принадлежит политологу и ведущему «Первого канала» Дмитрию Саймсу, сообщает Rappahannock News.
Как уточняют очевидцы, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в поместье с 13 августа, оттуда вывозят вещи. Поместье принадлежит Саймсу и его жене – они купили его в 2021 г. за $1,63 млн.
Издание узнало у Саймса, что тот находится не в стране. По его словам, он знает, что на территории «ведется какая-то деятельность», при этом он не знает точно, что происходит. Саймс добавил, что никто не сообщал ему об обысках, соответствующего ордера также не было. «Я озадачен и обеспокоен», – сказал он.
Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.