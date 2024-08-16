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Агенты ФБР провели обыски у ведущего «Первого канала» и политолога Саймса

Ведомости

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в поместье Patria, которое принадлежит политологу и ведущему «Первого канала» Дмитрию Саймсу, сообщает Rappahannock News.

Как уточняют очевидцы, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в поместье с 13 августа, оттуда вывозят вещи. Поместье принадлежит Саймсу и его жене – они купили его в 2021 г. за $1,63 млн.

Издание узнало у Саймса, что тот находится не в стране. По его словам, он знает, что на территории «ведется какая-то деятельность», при этом он не знает точно, что происходит. Саймс добавил, что никто не сообщал ему об обысках, соответствующего ордера также не было. «Я озадачен и обеспокоен», – сказал он.

Дмитрий Саймс – политолог и историк. Занимал должность президента Центра национальных интересов в США, является издателем американского журнала The National Interest. Саймс также с 2018 г. ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». Был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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