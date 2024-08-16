Агенты ФБР провели обыски у ведущего «Первого канала» и политолога Саймса

Издание узнало у Саймса, что тот находится не в стране. По его словам, он знает, что на территории «ведется какая-то деятельность», при этом он не знает точно, что происходит. Саймс добавил, что никто не сообщал ему об обысках, соответствующего ордера также не было. «Я озадачен и обеспокоен», – сказал он.