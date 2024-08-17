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Кабмин расширил параметры проекта «Чистый воздух»

Ведомости

Правительство России расширило параметры федерального проекта «Чистый воздух», изменения позволят городам – участникам проекта переводить частные жилые дома на высокотехнологичное котельное оборудование взамен печного отопления, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документом расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта. По информации правительства, в новый перечень добавили мероприятия по «приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет». Там отметили, что такой вид топлива отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью.

В июне стало известно о разработке Минприроды проекта постановления, которое позволит регионам получать субсидии за перевод отопления на термоуголь. В пояснительной записке к проекту было указано, что норму можно ввести в городах – участниках федерального проекта, где основной источник выбросов загрязняющих веществ в воздух – частные домовладения. При этом там не должно быть возможности газификации и есть проблемы с подключением к электроотоплению. Тогда сжигать в печах можно пеллеты (топливные гранулы из опилок) или термоуголь, уточнялось в записке.

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 г. в 12 городах. С 1 сентября 2023 г. к эксперименту по квотированию вредных выбросов к 12 городам подключились еще 29 из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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