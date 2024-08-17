Кабмин расширил параметры проекта «Чистый воздух»
Правительство России расширило параметры федерального проекта «Чистый воздух», изменения позволят городам – участникам проекта переводить частные жилые дома на высокотехнологичное котельное оборудование взамен печного отопления, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документом расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта. По информации правительства, в новый перечень добавили мероприятия по «приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет». Там отметили, что такой вид топлива отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью.
В июне стало известно о разработке Минприроды проекта постановления, которое позволит регионам получать субсидии за перевод отопления на термоуголь. В пояснительной записке к проекту было указано, что норму можно ввести в городах – участниках федерального проекта, где основной источник выбросов загрязняющих веществ в воздух – частные домовладения. При этом там не должно быть возможности газификации и есть проблемы с подключением к электроотоплению. Тогда сжигать в печах можно пеллеты (топливные гранулы из опилок) или термоуголь, уточнялось в записке.
Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 г. в 12 городах. С 1 сентября 2023 г. к эксперименту по квотированию вредных выбросов к 12 городам подключились еще 29 из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока.