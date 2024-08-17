Кабмин расширил параметры проекта «Чистый воздух»

В июне стало известно о разработке Минприроды проекта постановления, которое позволит регионам получать субсидии за перевод отопления на термоуголь. В пояснительной записке к проекту было указано, что норму можно ввести в городах – участниках федерального проекта, где основной источник выбросов загрязняющих веществ в воздух – частные домовладения. При этом там не должно быть возможности газификации и есть проблемы с подключением к электроотоплению. Тогда сжигать в печах можно пеллеты (топливные гранулы из опилок) или термоуголь, уточнялось в записке.