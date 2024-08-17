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ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область

Ведомости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) продлила действие измененной схемы движения поездов через Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения затрагивают, в частности, движение поездов № 360/359 Калининград – Адлер отправлением из Калининграда с 20 по 31 августа и Адлер – Калининград с 19 по 31 августа. На пути исключаются для посадки и высадки станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. 

Также изменения касаются сообщений № 141/142 Москва – Курск и Курск – Москва. На пути следования  исключаются для посадки и высадки станции Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские.

11 августа ФПК объявила о запуске дополнительных поездов между Белгородом и Москвой. С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск отправлялся поезд № 220, прибывающий в столицу в 16:43 мск. Продолжает действовать сообщение № 742 «Ласточка». Поезд следует 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.

6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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