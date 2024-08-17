ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область
Изменения затрагивают, в частности, движение поездов № 360/359 Калининград – Адлер отправлением из Калининграда с 20 по 31 августа и Адлер – Калининград с 19 по 31 августа. На пути исключаются для посадки и высадки станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля.
Также изменения касаются сообщений № 141/142 Москва – Курск и Курск – Москва. На пути следования исключаются для посадки и высадки станции Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские.
11 августа ФПК объявила о запуске дополнительных поездов между Белгородом и Москвой. С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск отправлялся поезд № 220, прибывающий в столицу в 16:43 мск. Продолжает действовать сообщение № 742 «Ласточка». Поезд следует 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.
6 августа ВСУ вошли на территорию Курской области. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).
По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.