ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область

11 августа ФПК объявила о запуске дополнительных поездов между Белгородом и Москвой. С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск отправлялся поезд № 220, прибывающий в столицу в 16:43 мск. Продолжает действовать сообщение № 742 «Ласточка». Поезд следует 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.