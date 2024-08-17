В Астане экстренно сел летевший из Токио в Цюрих самолет

«Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ», – приводит KazTag сообщениe аэропорта.