В Астане экстренно сел летевший из Токио в Цюрих самолет
В Казахстане совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Swissair, который направлялся из Токио в Цюрих, сообщила пресс-служба аэропорта Астаны. Boeing 777 приземлился в республике из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров.
Борт приземлился в аэропорту Астаны в 16.00 по местному времени (13.00 мск).
«Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ», – приводит KazTag сообщениe аэропорта.
Аэропорт закрылся для всех рейсов на два часа, ожидаются задержки регулярных рейсов, говорится в сообщении.
В июле самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. В конце мая самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени. Superjet экстренно приземлился на запасном аэродроме после того, как экипаж сообщил об отказе автоматики.