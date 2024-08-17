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В Астане экстренно сел летевший из Токио в Цюрих самолет

Ведомости

В Казахстане совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Swissair, который направлялся из Токио в Цюрих, сообщила пресс-служба аэропорта Астаны. Boeing 777 приземлился в республике из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров.

Борт приземлился в аэропорту Астаны в 16.00 по местному времени (13.00 мск). 

«Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ», – приводит KazTag сообщениe аэропорта.

Аэропорт закрылся для всех рейсов на два часа, ожидаются задержки регулярных рейсов, говорится в сообщении.

В июле самолет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India, выполняющий рейс Дели – Сан-Франциско, запросил посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. В конце мая самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Тюмени. Superjet экстренно приземлился на запасном аэродроме после того, как экипаж сообщил об отказе автоматики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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