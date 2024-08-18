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Умер французский актер Ален Делон

Ему было 88 лет
Ведомости

Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета Le Monde.

«Ален Делон, воплощение актерского мастерства, персонаж в равной степени, как и артист, который жил своим искусством с беспрецедентной интенсивностью, умер в возрасте 88 лет», – говорится в сообщении.

Делон родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта. У Делона трое детей – сыновья Энтони, Ален-Фабьен и дочь Анушка.

В 2019 г. актер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса называло его живой легендой.

В том же году после перенесенного инсульта в интервью швейцарскому изданию L'Illustre Делон сообщил о своем позитивном отношении к эвтаназии. В марте 2022 г. сын актера Энтони в интервью RTL после выхода автобиографической книги рассказал, что пообещал сопровождать отца до конца, если он решится на этот шаг.

В январе 2024 г. суд во Франции ограничил Делона в праве распоряжаться имуществом. Актер мог самостоятельно совершать все действия, кроме «самых важных, которые должны быть поручены назначенному агенту, например, продажа недвижимости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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