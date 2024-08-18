Умер французский актер Ален Делон

В том же году после перенесенного инсульта в интервью швейцарскому изданию L'Illustre Делон сообщил о своем позитивном отношении к эвтаназии. В марте 2022 г. сын актера Энтони в интервью RTL после выхода автобиографической книги рассказал, что пообещал сопровождать отца до конца, если он решится на этот шаг.