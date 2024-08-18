Умер французский актер Ален Делон

Умер французский актер Ален ДелонЕму было 88 лет
«Ален Делон, воплощение актерского мастерства, персонаж в равной степени, как и артист, который жил своим искусством с беспрецедентной интенсивностью, умер в возрасте 88 лет», – говорится в сообщении.
Делон родился 8 ноября 1935 г. во Франции. Он снимался в фильмах «На ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Горит ли Париж?» Рене Клемана, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Затмение» Микеланджело Антониони, «Новая волна» Жан-Люка Годара, «Один шанс на двоих» Патриса Леконта. У Делона трое детей – сыновья Энтони, Ален-Фабьен и дочь Анушка.
В 2019 г. актер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Жюри конкурса называло его живой легендой.
В том же году после перенесенного инсульта в интервью швейцарскому изданию L'Illustre Делон сообщил о своем позитивном отношении к эвтаназии. В марте 2022 г. сын актера Энтони в интервью RTL после выхода автобиографической книги рассказал, что пообещал сопровождать отца до конца, если он решится на этот шаг.
В январе 2024 г. суд во Франции ограничил Делона в праве распоряжаться имуществом. Актер мог самостоятельно совершать все действия, кроме «самых важных, которые должны быть поручены назначенному агенту, например, продажа недвижимости».