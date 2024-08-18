Рейс с россиянами задержали в Хургаде из-за неполадок у авиакомпании

30 марта стало известно, что рейс с российскими туристами задержали в Египте из-за ограничений Евросоюза в отношении авиакомпании Southwind. Самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха с опозданием на 11 часов 14 минут и приземлился в Москве позднее в тот же день.