Рейс с россиянами задержали в Хургаде из-за неполадок у авиакомпании
Задержку вылета рейса египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву вызвали технические неполадки. Об этом сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Египте.
«Причиной задержки рейса стала технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines», – уточнили в генконсульстве.
Рейс UJ 601 должен был вылететь из аэропорта Хургады вечером 17 августа, но вылет несколько раз переносили. Пассажиров разместили в отеле и накормили, после чего отвезли обратно в аэропорт. Самолет взлетел 18 августа в 06:00 мск.
30 марта стало известно, что рейс с российскими туристами задержали в Египте из-за ограничений Евросоюза в отношении авиакомпании Southwind. Самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха с опозданием на 11 часов 14 минут и приземлился в Москве позднее в тот же день.
29 марта Евросоюз ограничил полеты в Европу для базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines. Запрет на полеты авиакомпании, как отмечалось, ввели из-за ее связей с Россией. По данным источника Ассоциации туроператоров России, ЕС мог признать авиакомпанию Air Cairo аффилированной с Southwind.