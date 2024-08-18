Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Рейс с россиянами задержали в Хургаде из-за неполадок у авиакомпании

Ведомости

Задержку вылета рейса египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву вызвали технические неполадки. Об этом сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Египте.

«Причиной задержки рейса стала технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines», – уточнили в генконсульстве.

Рейс UJ 601 должен был вылететь из аэропорта Хургады вечером 17 августа, но вылет несколько раз переносили. Пассажиров разместили в отеле и накормили, после чего отвезли обратно в аэропорт. Самолет взлетел 18 августа в 06:00 мск.

30 марта стало известно, что рейс с российскими туристами задержали в Египте из-за ограничений Евросоюза в отношении авиакомпании Southwind. Самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха с опозданием на 11 часов 14 минут и приземлился в Москве позднее в тот же день.

29 марта Евросоюз ограничил полеты в Европу для базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines. Запрет на полеты авиакомпании, как отмечалось, ввели из-за ее связей с Россией. По данным источника Ассоциации туроператоров России, ЕС мог признать авиакомпанию Air Cairo аффилированной с Southwind. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных