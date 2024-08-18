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Умер актер дубляжа Борис Быстров

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Народный артист России, актер дубляжа, театра и кино Борис Быстров умер на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

«Умер легендарный актер дубляжа Борис Быстров. Ему было 79 лет», – говорится в сообщении.

Информацию о смерти актера сообщила его жена Ирина Савина. У Быстрова двое детей – сын Николай Быстров и дочь от первого брака Екатерина Кмит.

Быстров родился 12 февраля 1945 г. Он окончил Школу-студию МХАТ, играл в спектаклях «Балы и страсти Петербурга», «Невольницы», «Измена», «Как любил я вас!», «Хищница», снимался в фильмах и сериалах «ТАСС уполномочен заявить…», «Короли игры», «По следу телеграфа». Быстров также озвучивал персонажей мультфильмов и сериалов. Он известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс» и других.

В 2001 г. Быстрову присвоили звание народного артиста России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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