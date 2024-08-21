Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

В середине мая Baza писала, что в Москве у Древаля произошел конфликт с таксистом из-за того, что генерал опаздывал на футбольный матч. 11 мая он вызвал такси, но водитель заблудился, встал в пробку и сильно опоздал. На замечание Древаля об умении пользоваться навигатором таксист выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Полиция начала проверку.