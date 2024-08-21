Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль
В Москве скончался бывший замначальника тыла Вооруженных сил, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет, сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, утром 20 августа Древаль почувствовал себя плохо в своей квартире на улице Академика Анохина. Жена вызвала скорую, но врачи не смогли спасти генерала.
ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах пишет, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Дмитрий Древаль родился 10 июня 1956 г. Он служил в Вооруженных силах РФ 37 лет, неоднократно ездил в зоны боевых действий. С 2018 г. также возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Генерал был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За спасение погибавших».
В середине мая Baza писала, что в Москве у Древаля произошел конфликт с таксистом из-за того, что генерал опаздывал на футбольный матч. 11 мая он вызвал такси, но водитель заблудился, встал в пробку и сильно опоздал. На замечание Древаля об умении пользоваться навигатором таксист выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Полиция начала проверку.