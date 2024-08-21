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Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

Ведомости

В Москве скончался бывший замначальника тыла Вооруженных сил, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, утром 20 августа Древаль почувствовал себя плохо в своей квартире на улице Академика Анохина. Жена вызвала скорую, но врачи не смогли спасти генерала.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах пишет, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Древаль родился 10 июня 1956 г. Он служил в Вооруженных силах РФ 37 лет, неоднократно ездил в зоны боевых действий. С 2018 г. также возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Генерал был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За спасение погибавших».

В середине мая Baza писала, что в Москве у Древаля произошел конфликт с таксистом из-за того, что генерал опаздывал на футбольный матч. 11 мая он вызвал такси, но водитель заблудился, встал в пробку и сильно опоздал. На замечание Древаля об умении пользоваться навигатором таксист выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Полиция начала проверку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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