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В ООН обеспокоены случаями расизма в отношении мигрантов в Британии

Ведомости

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность повторением актов расизма в Великобритании в отношении мигрантов, этнических и религиозных меньшинств. Об этом говорится в докладе комитета.

«Комитет настоятельно призывает Соединенное Королевство принять комплексные меры по пресечению расистских высказываний и ксенофобской риторики, в том числе со стороны политических и общественных деятелей», – сказано в докладе.

Подчеркивается необходимость расследования преступлений, совершенных на почве расовой ненависти, и обеспечения защиты для пострадавших и их семей. Комитет призвал к судебному преследованию и наказанию виновных, а также рекомендовал принять меры по ликвидации расовой дискриминации в системе уголовного правосудия. Согласно докладу, комитет обеспокоен практикой задержаний, включая обыски с раздеванием и задержание с применением чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Они начались после нападения 17-летнего подростка с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения.

По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний. СМИ сообщали, что подросток вырос в семье мигрантов, которые приехали в страну еще до его рождения. Митинги прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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