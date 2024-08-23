В ООН обеспокоены случаями расизма в отношении мигрантов в Британии
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность повторением актов расизма в Великобритании в отношении мигрантов, этнических и религиозных меньшинств. Об этом говорится в докладе комитета.
«Комитет настоятельно призывает Соединенное Королевство принять комплексные меры по пресечению расистских высказываний и ксенофобской риторики, в том числе со стороны политических и общественных деятелей», – сказано в докладе.
Подчеркивается необходимость расследования преступлений, совершенных на почве расовой ненависти, и обеспечения защиты для пострадавших и их семей. Комитет призвал к судебному преследованию и наказанию виновных, а также рекомендовал принять меры по ликвидации расовой дискриминации в системе уголовного правосудия. Согласно докладу, комитет обеспокоен практикой задержаний, включая обыски с раздеванием и задержание с применением чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов.
Протесты в Великобритании вспыхнули в конце июля. Они начались после нападения 17-летнего подростка с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей погибли, еще восемь пострадали. Двое взрослых получили тяжелые ранения.
По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний. СМИ сообщали, что подросток вырос в семье мигрантов, которые приехали в страну еще до его рождения. Митинги прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки.