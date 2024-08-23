В ООН обеспокоены случаями расизма в отношении мигрантов в Британии

По данным полиции Мерсисайда, преступление совершил юноша из города Бэнкс, который расположен в графстве Ланкашир. Он родился в Великобритании. Имени нападавшего не раскрыли, поскольку он несовершеннолетний. СМИ сообщали, что подросток вырос в семье мигрантов, которые приехали в страну еще до его рождения. Митинги прошли в Лондоне и других крупных городах Великобритании, а затем и вовсе переросли в беспорядки.