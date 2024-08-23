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Депутат Останина предложила Шаману отдать гонорар пострадавшим от паводка

Ведомости

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал певца Шамана (Ярослава Дронова) передать 16 млн руб., полученных в качестве гонорара за предстоящий концерт в Оренбурге, пострадавшим от паводка. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина (КПРФ).

На официальном портале Оренбурга сказано, что концерт певца состоится 30 августа, вход на него будет свободным.

«Городские власти выделили 16 млн руб. на оплату выступления артиста на Дне города. Мне, как депутату от региона, приходят обращения от жителей, недовольных действиями властей Оренбурга», – пояснила обращение Останина.

В официальном письме к Шаману, которое депутат опубликовала в своем Telegram-канале, говорится, что комитет считает подобные траты из горбюджета непозволительной роскошью, поскольку жители Оренбурга и области все еще переживают катастрофические последствия разрушительного весеннего паводка.

«Еще не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура», – сказано в обращении к певцу.

В связи с этим комитет предложил Шаману провести благотворительный концерт, а гонорар направить пострадавшим от паводка.

21 августа Останина также попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера разобраться с выделением 16 млн руб. бюджетных средств на выступление артиста.

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, которая пережила крупнейшее за 100 лет наводнение. Общий ущерб в регионе превышает 40 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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