Депутат Останина предложила Шаману отдать гонорар пострадавшим от паводка

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал певца Шамана (Ярослава Дронова) передать 16 млн руб., полученных в качестве гонорара за предстоящий концерт в Оренбурге, пострадавшим от паводка. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина (КПРФ).