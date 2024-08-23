Депутат Останина предложила Шаману отдать гонорар пострадавшим от паводка
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал певца Шамана (Ярослава Дронова) передать 16 млн руб., полученных в качестве гонорара за предстоящий концерт в Оренбурге, пострадавшим от паводка. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина (КПРФ).
На официальном портале Оренбурга сказано, что концерт певца состоится 30 августа, вход на него будет свободным.
«Городские власти выделили 16 млн руб. на оплату выступления артиста на Дне города. Мне, как депутату от региона, приходят обращения от жителей, недовольных действиями властей Оренбурга», – пояснила обращение Останина.
В официальном письме к Шаману, которое депутат опубликовала в своем Telegram-канале, говорится, что комитет считает подобные траты из горбюджета непозволительной роскошью, поскольку жители Оренбурга и области все еще переживают катастрофические последствия разрушительного весеннего паводка.
«Еще не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура», – сказано в обращении к певцу.
В связи с этим комитет предложил Шаману провести благотворительный концерт, а гонорар направить пострадавшим от паводка.
21 августа Останина также попросила губернатора Оренбургской области Дениса Паслера разобраться с выделением 16 млн руб. бюджетных средств на выступление артиста.
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, которая пережила крупнейшее за 100 лет наводнение. Общий ущерб в регионе превышает 40 млрд руб.