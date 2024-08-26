МВД: 15 стран подключились к розыску украинского нациста Гунько
К розыску ветерана украинской дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) подключились 15 стран – членов Интерпола. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов организации уже подключились к его розыску», – рассказали в ведомстве.
Россия добивалась включения Гунько в розыскную базу Интерпола 10 месяцев, добавили в МВД.
Генпрокуратура России сообщила об объявлении украинского нациста в розыск Интерпола 22 августа. Гунько причастен к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Если его найдут на территории других государств, то Генпрокуратура направит запрос о выдаче обвиняемого в геноциде.
Уголовное дело против Гунько было заведено в России после скандального появления украинского нациста в парламенте Канады. 22 сентября 2023 г. спикер палаты общин Энтони Рота пригласил ветерана-эсэсовца на заседание парламента, в котором также участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Гунько представили как борца за независимость Украины против СССР и чествовали аплодисментами.
Позже Рота принес извинения и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором для всей Канады. Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены. Россия требовала выдать Гунько, но Оттава отказалась делать это. В Кремле сочли позицию Канады ожидаемой.