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МВД: 15 стран подключились к розыску украинского нациста Гунько

Ведомости

К розыску ветерана украинской дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) подключились 15 стран – членов Интерпола. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов организации уже подключились к его розыску», – рассказали в ведомстве.

Россия добивалась включения Гунько в розыскную базу Интерпола 10 месяцев, добавили в МВД. 

Генпрокуратура России сообщила об объявлении украинского нациста в розыск Интерпола 22 августа. Гунько причастен к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Если его найдут на территории других государств, то Генпрокуратура направит запрос о выдаче обвиняемого в геноциде.

Уголовное дело против Гунько было заведено в России после скандального появления украинского нациста в парламенте Канады. 22 сентября 2023 г. спикер палаты общин Энтони Рота пригласил ветерана-эсэсовца на заседание парламента, в котором также участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Гунько представили как борца за независимость Украины против СССР и чествовали аплодисментами.

Позже Рота принес извинения и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором для всей Канады. Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены. Россия требовала выдать Гунько, но Оттава отказалась делать это. В Кремле сочли позицию Канады ожидаемой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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