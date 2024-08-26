МВД: 15 стран подключились к розыску украинского нациста Гунько

Позже Рота принес извинения и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором для всей Канады. Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены. Россия требовала выдать Гунько, но Оттава отказалась делать это. В Кремле сочли позицию Канады ожидаемой.