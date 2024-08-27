Даванков призвал ограничить расходы на концерты

Даванков напомнил про заключение ряда дорогостоящих контрактов с артистами региональными властями. На дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн руб. для проведения концерта 30 августа с участием певца Shaman (Ярослава Дронова). Также Даванков напомнил про выступление артиста Олега Газманова, оно обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн руб.