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Даванков призвал ограничить расходы на концерты

Ведомости

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн руб., следует из письма парламентария премьер-министру Михаилу Мишустину.

«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», – написал Даванков.

Даванков напомнил про заключение ряда дорогостоящих контрактов с артистами региональными властями. На дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн руб. для проведения концерта 30 августа с участием певца Shaman (Ярослава Дронова). Также Даванков напомнил про выступление артиста Олега Газманова, оно обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн руб.

Парламентарий подчеркнул, что правительство имеет право устанавливать лимиты на цены госконтрактов.

23 августа комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал певца Шамана передать 16 млн руб., полученных в качестве гонорара за предстоящий концерт в Оренбурге, пострадавшим от паводка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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