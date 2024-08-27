Даванков призвал ограничить расходы на концерты
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил правительству ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн руб., следует из письма парламентария премьер-министру Михаилу Мишустину.
«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», – написал Даванков.
Даванков напомнил про заключение ряда дорогостоящих контрактов с артистами региональными властями. На дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн руб. для проведения концерта 30 августа с участием певца Shaman (Ярослава Дронова). Также Даванков напомнил про выступление артиста Олега Газманова, оно обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн руб.
Парламентарий подчеркнул, что правительство имеет право устанавливать лимиты на цены госконтрактов.
23 августа комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал певца Шамана передать 16 млн руб., полученных в качестве гонорара за предстоящий концерт в Оренбурге, пострадавшим от паводка.