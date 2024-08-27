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Экс-депутата Рашкина не было в сбившей лося машине в Саратовской области

Ведомости

В автомобиле, который сбил лося в Саратовской области, не было экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Константин Лазарев.

«Валерий Федорович не находился в автомобиле, который сбил лося. Он в другом регионе страны. В ДТП попал автомобиль, зарегистрированный на него. Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось», – сказал он.

27 августа автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на Рашкина, попал в ДТП, сбив лося. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка в Саратовской области. Именно в этом автомобиле бывший депутат перевозил разделанную тушу лося в 2021 г.

В мае этого года с Рашкина была снята судимость. Уголовное дело в отношении экс-депутата завели в связи с тем, что 29 октября 2021 г. он на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области во время охоты убил лося, хотя не имел на это официального разрешения. Первоначально Рашкин заверял, что просто нашел тушу животного, но позже все-таки признал факт незаконной охоты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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