Экс-депутата Рашкина не было в сбившей лося машине в Саратовской области

В мае этого года с Рашкина была снята судимость. Уголовное дело в отношении экс-депутата завели в связи с тем, что 29 октября 2021 г. он на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области во время охоты убил лося, хотя не имел на это официального разрешения. Первоначально Рашкин заверял, что просто нашел тушу животного, но позже все-таки признал факт незаконной охоты.