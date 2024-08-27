Экс-депутата Рашкина не было в сбившей лося машине в Саратовской области
В автомобиле, который сбил лося в Саратовской области, не было экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Константин Лазарев.
«Валерий Федорович не находился в автомобиле, который сбил лося. Он в другом регионе страны. В ДТП попал автомобиль, зарегистрированный на него. Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось», – сказал он.
27 августа автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на Рашкина, попал в ДТП, сбив лося. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка в Саратовской области. Именно в этом автомобиле бывший депутат перевозил разделанную тушу лося в 2021 г.
В мае этого года с Рашкина была снята судимость. Уголовное дело в отношении экс-депутата завели в связи с тем, что 29 октября 2021 г. он на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области во время охоты убил лося, хотя не имел на это официального разрешения. Первоначально Рашкин заверял, что просто нашел тушу животного, но позже все-таки признал факт незаконной охоты.