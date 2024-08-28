Шойгу указал на попытки заменить светские законы в России на шариат

В июле министерство внутренних дел России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Впервые там дано определение «русофобии» как «неприязненного, предвзятого, враждебного отношения к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств».