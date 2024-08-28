Шойгу указал на попытки заменить светские законы в России на шариат
Попытки заменить светские законы и ислам радикальной идеологией высказывают озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу призвал своевременно выявлять и нейтрализовывать угрозы экстремизма и терроризма, а также не допускать распространения радикальных идей. По его словам, конфликты на религиозной почве на Северном Кавказе пытаются спровоцировать страны Запада, зарубежные радикальные проповедники и руководители отдельных религиозных организаций.
В июле министерство внутренних дел России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Впервые там дано определение «русофобии» как «неприязненного, предвзятого, враждебного отношения к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств».