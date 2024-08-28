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Шойгу указал на попытки заменить светские законы в России на шариат

Ведомости

Попытки заменить светские законы и ислам радикальной идеологией высказывают озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шойгу призвал своевременно выявлять и нейтрализовывать угрозы экстремизма и терроризма, а также не допускать распространения радикальных идей. По его словам, конфликты на религиозной почве на Северном Кавказе пытаются спровоцировать страны Запада, зарубежные радикальные проповедники и руководители отдельных религиозных организаций.

В июле министерство внутренних дел России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Впервые там дано определение «русофобии» как «неприязненного, предвзятого, враждебного отношения к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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