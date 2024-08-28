В Болгарии арестован разыскиваемый Интерполом россиянин
Полиция Варненской области Болгарии арестовала гражданина России, которого объявили в международный розыск за банковские махинации. Об этом сообщает портал Varna24 со ссылкой на правоохранительные органы.
Задержанному мужчине 58 лет. Он находился на территории курортного комплекса святых Константина и Елены. Арест был произведен в рамках спецоперации, в которой участвовали сотрудники национальной и региональной полиции Болгарии.
В настоящее время соответствующие ведомства проводят процедуру экстрадиции. Прокуратуру Болгарии и МВД проинформировали о деле. Других подробностей не приводится.
22 августа также стало известно, что Генпрокуратура России добилась включения ветерана украинской дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) в базу международного розыска Интерпола. В случае установления его местонахождения на территории других государств ведомство направит запрос о выдаче обвиняемого в геноциде.