СМИ: Макрон и МИД Франции не знали о готовящемся аресте Дурова

28 августа суд отпустил Дурова под надзор. До решения суда издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.