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СМИ: Макрон и МИД Франции не знали о готовящемся аресте Дурова

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и МИД республики не были заранее предупреждены об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова, сообщает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

ТАСС пишет, что Дуров также не был проинформирован о готовящемся аресте и что расследование французской прокуратуры никак не связано с США. 29 августа сообщалось, что Дуров просил полицию проинформировать основателя Iliad Ксавье Ньеля о том, что находится под стражей. Ньель считается близким к Макрону.

28 августа суд отпустил Дурова под надзор. До решения суда издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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