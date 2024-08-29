СМИ: Макрон и МИД Франции не знали о готовящемся аресте Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон и МИД республики не были заранее предупреждены об аресте сооснователя Telegram Павла Дурова, сообщает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.
ТАСС пишет, что Дуров также не был проинформирован о готовящемся аресте и что расследование французской прокуратуры никак не связано с США. 29 августа сообщалось, что Дуров просил полицию проинформировать основателя Iliad Ксавье Ньеля о том, что находится под стражей. Ньель считается близким к Макрону.
28 августа суд отпустил Дурова под надзор. До решения суда издание Politico сообщило со ссылкой на правительственные документы, что власти Франции выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 г. При этом на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.