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Суд арестовал бизнесменов по делу о злоупотреблении при выполнении госконтракта

Ведомости

Пресненский суд Москвы арестовал предпринимателей Игоря Миронова и Олега Иванова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Миронов и Иванов пробудут под арестом до 28 октября. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы, предприниматели являются топ-менеджерами неназванной компании.

29 августа Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда арестовать руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.

Павлову и второму фигуранту дела Тимуру Исакову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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