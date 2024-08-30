Суд арестовал бизнесменов по делу о злоупотреблении при выполнении госконтракта
Пресненский суд Москвы арестовал предпринимателей Игоря Миронова и Олега Иванова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Миронов и Иванов пробудут под арестом до 28 октября. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
По сообщению пресс-службы, предприниматели являются топ-менеджерами неназванной компании.
29 августа Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда арестовать руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.
Павлову и второму фигуранту дела Тимуру Исакову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.