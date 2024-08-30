Суд арестовал бизнесменов по делу о злоупотреблении при выполнении госконтракта

29 августа Мосгорсуд оставил без изменений решение Мещанского суда арестовать руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, обвиняемого по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.