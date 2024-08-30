В болгарской Варне суд отправил под домашний арест разыскиваемого россиянина

Как отметило агентство, мужчина был задержан 28 августа в ходе операции на территории курортного комплекса «Санкт-Петербург», где он скрывался. В России задержанному грозит 10-летнее заключение, а официальные власти РФ заявили, что требование об экстрадиции россиянина будет своевременно предоставлено.