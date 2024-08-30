В болгарской Варне суд отправил под домашний арест разыскиваемого россиянина
В Болгарии в Варне суд отправил под 40-дневный домашний арест 58-летнего россиянина, объявленного по запросу Москвы в международный розыск Интерполом за банковские и имущественные махинации, сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Как отметило агентство, мужчина был задержан 28 августа в ходе операции на территории курортного комплекса «Санкт-Петербург», где он скрывался. В России задержанному грозит 10-летнее заключение, а официальные власти РФ заявили, что требование об экстрадиции россиянина будет своевременно предоставлено.
В ходе отбытия меры контроля за задержанным, который имеет канадское и российское гражданства, будет осуществляться через специализированное электронное устройство постоянного ношения.
26 августа сообщалось, что к розыску ветерана украинской дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) подключились 15 стран – членов Интерпола. Россия добивалась включения Гунько в розыскную базу Интерпола 10 месяцев, добавили в МВД.