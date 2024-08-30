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МАК рассказал о действиях экипажа перед крушением самолета SSJ-100

Ведомости

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) перед крушением обратил внимание на неисправность датчика угла, следует из промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Катастрофа произошла 12 июля этого года в Подмосковье.

Согласно отчету, второй пилот проинформировал командира воздушного судна (КВС) о большом угле атаки самолета. Капитан отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает». 

Далее сработал звуковой сигнал Overspeed (аварийная, красная сигнализация), который экипаж не обсуждал. Второй пилот докладывал диспетчеру Домодедово о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, из-за чего первый не получил эту информацию.

«Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полета зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt [узлов], угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо», – говорится в документе.

12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино Московской области. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман – все они погибли.

После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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