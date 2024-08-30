МАК рассказал о действиях экипажа перед крушением самолета SSJ-100

Далее сработал звуковой сигнал Overspeed (аварийная, красная сигнализация), который экипаж не обсуждал. Второй пилот докладывал диспетчеру Домодедово о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, из-за чего первый не получил эту информацию.