МАК рассказал о действиях экипажа перед крушением самолета SSJ-100
Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) перед крушением обратил внимание на неисправность датчика угла, следует из промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Катастрофа произошла 12 июля этого года в Подмосковье.
Согласно отчету, второй пилот проинформировал командира воздушного судна (КВС) о большом угле атаки самолета. Капитан отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает».
Далее сработал звуковой сигнал Overspeed (аварийная, красная сигнализация), который экипаж не обсуждал. Второй пилот докладывал диспетчеру Домодедово о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, из-за чего первый не получил эту информацию.
«Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось. Последние достоверные параметры полета зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость – 365 kt [узлов], угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо», – говорится в документе.
12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино Московской области. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман – все они погибли.
После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).