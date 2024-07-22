МАК сообщил об обстоятельствах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Пантелеев обращает внимание, что в документе не указано, идет ли речь о ручном режиме Normal Mode с алгоритмом защиты от ошибок или о Direct Mode – то есть полностью ручном управлении. «Если речь идет о первом варианте, когда самолет воспринимает команды экипажа, но при этом корректирует управляющие воздействие, то можно говорить о том, что искажения могли внести некорректные данные, полученные от датчиков угла атаки. Если же система управления была своевременно переведена в режим Direct Mode, где все эти алгоритмы отключены, то тогда, вероятно, экипажу бы удалось преодолеть тенденцию перехода на пикирование», – сказал эксперт.