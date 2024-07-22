МАК сообщил об обстоятельствах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

МАК сообщил об обстоятельствах крушения Sukhoi Superjet 100 в ПодмосковьеБорт набрал скорость и ушел в пикирование
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье. Об этом говорится в опубликованном на сайте МАК отчете.
По данным МАК, после того как самолет набрал высоту в 550 футов, включился автопилот. На пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте 5160 футов самолет перешел на снижение с углом тангажа до четырех градусов на пикирование. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой. Высоту удалось увеличить с 4500 футов до 4750 футов. На шестой минуте полета произошло превышение скорости до 320 узлов, сработала звуковая сигнализация Overspeed, самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование.
«Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59:15, последние зарегистрированные значения параметров: приборная скорость – 365 узлов, вертикальная скорость снижения – 17 000 футов/мин., угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо», – говорится в отчете.
«Для каждого режима полета есть свои максимальные и минимальные показатели скорости, и система управления информирует экипаж о приближении к этим пороговым значениям. При этом система управления в полностью автоматическом (при работающем автопилоте) и так называемом "ручном нормальном" (Normal Mode) режимах защищает экипаж от возможных ошибок и всегда пытается оставить самолет в допустимом диапазоне скоростей, углов атаки, других параметров. Когда срабатывает звуковая сигнализация Overspeed, это значит, что для текущей конфигурации превышена максимальная скорость. Необходимо снизить скорость, например, от снижения перейти к горизонтальному полету или начать набор высоты», – объяснил исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
При работе автопилота самолет перешел от набора высоты к горизонтальному полету, а затем, при уборке закрылков, опустил нос и начал одновременно снижаться и разгоняться, констатировал эксперт. Обнаружив это, экипаж перешел на ручное управление, частично потерю высоты удалось «отыграть», но далее самолет «затянуло» в пикирование: лайнер постепенно опускал нос при том, что экипаж ручку управления полностью «выбрал», предпринимая, по словам Пантелеева, совершенно логичные действия.
Пантелеев обращает внимание, что в документе не указано, идет ли речь о ручном режиме Normal Mode с алгоритмом защиты от ошибок или о Direct Mode – то есть полностью ручном управлении. «Если речь идет о первом варианте, когда самолет воспринимает команды экипажа, но при этом корректирует управляющие воздействие, то можно говорить о том, что искажения могли внести некорректные данные, полученные от датчиков угла атаки. Если же система управления была своевременно переведена в режим Direct Mode, где все эти алгоритмы отключены, то тогда, вероятно, экипажу бы удалось преодолеть тенденцию перехода на пикирование», – сказал эксперт.
12 июля SSJ-100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман – все они погибли.
В экстренных службах заявляли, что авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.
После падения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
15 июля ТАСС со ссылкой на источник писал, что причиной катастрофы мог стать человеческий фактор. 16 июля стало известно, что специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета. По предварительным данным, крушение не было связано с работой двигателей.