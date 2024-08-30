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Пловец Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024

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Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Париже на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Время спортсмена составило 1 мин. 9,02 сек., он занял первое место. Золото Калины стало первым для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже. До этого Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), а Кирилл Пульвер занял второе место на дистанции 200 м вольным стилем в категории S5 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Серебро взял китайский спортсмен Ян Гуанлун с результатом 1 мин. 9,83 сек. Бронза досталась колумбийцу Карлосу Серрано с результатом 1 мин. 10,55 сек. На четвертом месте – россиянин Даниил Смирнов с результатом 1 мин. 11,59 сек.

28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах.

На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков при этом говорил журналистам, что к Играм в Париже допущено 90 российских атлетов, по четверым из них были вопросы. В релизе IPC от 23 августа тоже сообщалось об участии 90 россиян.

11 августа во Франции завершились летние Олимпийские игры. Первыми в медальном зачете стали США. Американские спортсмены завоевали 40 золотых медалей. Всего у США 126 наград, 40 золотых медалей, 44 серебра и 42 бронзы. 

Спортсмены от России на соревнованиях официально представлены не были – в связи с санкциями западных стран. При этом им была дана возможность выступить в нейтральных статусах. Всего в Играх приняли участие 15 российских спортсменов, а около 60 спортсменов, родившихся в России, представляли на Олимпиаде другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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