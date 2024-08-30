Пловец Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024
Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Париже на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата).
Время спортсмена составило 1 мин. 9,02 сек., он занял первое место. Золото Калины стало первым для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже. До этого Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине в категории S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), а Кирилл Пульвер занял второе место на дистанции 200 м вольным стилем в категории S5 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Серебро взял китайский спортсмен Ян Гуанлун с результатом 1 мин. 9,83 сек. Бронза досталась колумбийцу Карлосу Серрано с результатом 1 мин. 10,55 сек. На четвертом месте – россиянин Даниил Смирнов с результатом 1 мин. 11,59 сек.
28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. Порядка 4400 спортсменов до 8 сентября разыграют 549 комплектов медалей в 22 дисциплинах.
На Паралимпийских играх в Париже выступают 88 россиян. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков при этом говорил журналистам, что к Играм в Париже допущено 90 российских атлетов, по четверым из них были вопросы. В релизе IPC от 23 августа тоже сообщалось об участии 90 россиян.
11 августа во Франции завершились летние Олимпийские игры. Первыми в медальном зачете стали США. Американские спортсмены завоевали 40 золотых медалей. Всего у США 126 наград, 40 золотых медалей, 44 серебра и 42 бронзы.
Спортсмены от России на соревнованиях официально представлены не были – в связи с санкциями западных стран. При этом им была дана возможность выступить в нейтральных статусах. Всего в Играх приняли участие 15 российских спортсменов, а около 60 спортсменов, родившихся в России, представляли на Олимпиаде другие страны.