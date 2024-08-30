Пловец Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024

Спортсмены от России на соревнованиях официально представлены не были – в связи с санкциями западных стран. При этом им была дана возможность выступить в нейтральных статусах. Всего в Играх приняли участие 15 российских спортсменов, а около 60 спортсменов, родившихся в России, представляли на Олимпиаде другие страны.