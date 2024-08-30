На западе Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Женщина ранила пятерых человек в автобусе в городе Зиген на западе Германии, три человека тяжело ранены, пишет немецкое издание Focus.
Нападение произошло вечером 30 августа. В момент атаки в автобусе находились еще не менее 40 пассажиров. Уточняется, что автобус направлялся на городской фестиваль. Нападавшая 32-летняя женщина, предварительно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Арестованная женщина выглядела крайне растерянной и наносила своим жертвам ножевые ранения без разбора», – говорится в материале. Сообщается, что преступление не носило террористический характер.
23 августа в результате нападения на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена погибли три человека, писали СМИ. Тогда преступник напал с ножом на посетителей фестиваля на площади непосредственно перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Сообщалось о ранении девяти человек.
При этом нападение было классифицировано полицией как террористическое, поскольку нападавший бил «без разбора».