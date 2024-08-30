На западе Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

23 августа в результате нападения на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена погибли три человека, писали СМИ. Тогда преступник напал с ножом на посетителей фестиваля на площади непосредственно перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Сообщалось о ранении девяти человек.