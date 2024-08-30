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На западе Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Ведомости

Женщина ранила пятерых человек в автобусе в городе Зиген на западе Германии, три человека тяжело ранены, пишет немецкое издание Focus.

Нападение произошло вечером 30 августа. В момент атаки в автобусе находились еще не менее 40 пассажиров. Уточняется, что автобус направлялся на городской фестиваль. Нападавшая 32-летняя женщина, предварительно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Арестованная женщина выглядела крайне растерянной и наносила своим жертвам ножевые ранения без разбора», – говорится в материале. Сообщается, что преступление не носило террористический характер.

23 августа в результате нападения на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена погибли три человека, писали СМИ. Тогда преступник напал с ножом на посетителей фестиваля на площади непосредственно перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Сообщалось о ранении девяти человек. 

При этом нападение было классифицировано полицией как террористическое, поскольку нападавший бил «без разбора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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