Первые дети прошли вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа
Первая группа младенцев получила прививки от полиомиелита за день до официального начала кампании. Об этом сообщил CNN.
По данным Assosiated Press, детский фонд ООН и его партнеры начнут кампанию по вакцинации от полиомиелита детей в секторе Газа 1 сентября.
Решение о проведении вакцинации было принято после того, как в анклаве был зарегистрирован случай полиомиелита впервые за последние 25 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в Газе могут быть сотни других инфицированных, но у них просто пока не проявляются симптомы заболевания.
25 августа стало известно о намерениях детского фонда ООН провести в Палестине вакцинацию от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей. Для этих целей в Газу доставили 1,2 млн доз вакцины.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что не давали согласия на гуманитарное прекращение огня в Газе с целью вакцинации.
30 августа представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн предупредил о невозможности провести вакцинацию без режима прекращения огня в Газе. Он призвал стороны конфликта в анклаве приостановить бои на время кампании.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.