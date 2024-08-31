Первые дети прошли вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа

Решение о проведении вакцинации было принято после того, как в анклаве был зарегистрирован случай полиомиелита впервые за последние 25 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в Газе могут быть сотни других инфицированных, но у них просто пока не проявляются симптомы заболевания.