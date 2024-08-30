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ВОЗ предупредила о невозможности вакцинации в секторе Газа без гуманитарных пауз

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала стороны конфликта в секторе Газа приостановить боевые действия на время проведения вакцинации от полиомиелита в анклаве. Без гуманитарных пауз провести ее будет невозможно. Об этом заявил представитель организации на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн на брифинге в Женеве.

Пиперкорн пояснил, что для остановки вспышки полиомиелита в анклаве и предотвращения ее распространения по всему миру необходимо, чтобы охват вакцинацией в ходе кампании составлял не менее 90%. Безопасность этой инициативы имеет первостепенное значение, и сторонам палестино-израильского конфликта рекомендовано обеспечить защиту медицинских учреждений, персонала и детей.

«ВОЗ приветствует гуманитарные паузы в конкретных районах и призывает все стороны прекратить боевые действия», – подчеркнул представитель организации.

25 августа стало известно о намерениях детского фонда ООН (UNICEF) провести в Палестине вакцинацию от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. Для этих целей в анклав доставили 1,2 млн доз вакцины. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что не давали согласия на гуманитарное прекращение огня в Газе.

18 августа Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о сокращении общей площади гуманитарной зоны в секторе Газа до 11% территории анклава.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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