ВОЗ предупредила о невозможности вакцинации в секторе Газа без гуманитарных пауз
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала стороны конфликта в секторе Газа приостановить боевые действия на время проведения вакцинации от полиомиелита в анклаве. Без гуманитарных пауз провести ее будет невозможно. Об этом заявил представитель организации на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн на брифинге в Женеве.
Пиперкорн пояснил, что для остановки вспышки полиомиелита в анклаве и предотвращения ее распространения по всему миру необходимо, чтобы охват вакцинацией в ходе кампании составлял не менее 90%. Безопасность этой инициативы имеет первостепенное значение, и сторонам палестино-израильского конфликта рекомендовано обеспечить защиту медицинских учреждений, персонала и детей.
«ВОЗ приветствует гуманитарные паузы в конкретных районах и призывает все стороны прекратить боевые действия», – подчеркнул представитель организации.
25 августа стало известно о намерениях детского фонда ООН (UNICEF) провести в Палестине вакцинацию от полиомиелита, в рамках которой планируется привить более 640 000 детей в секторе Газа. Для этих целей в анклав доставили 1,2 млн доз вакцины. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что не давали согласия на гуманитарное прекращение огня в Газе.
18 августа Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о сокращении общей площади гуманитарной зоны в секторе Газа до 11% территории анклава.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.