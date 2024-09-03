Реестр многодетных семей используют для предоставления соцподдержки с 2025 года
Реестр многодетных семей будет использован для предоставления мер социальной поддержки в 2025 г. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Чирков отметил, что одной из целей фонда является внедрение цифровой платформы в социальной сфере. Это реестр нуждающихся, льготников-чернобыльцев и многодетных семей. Он напомнил, что реестр многодетных семей в России запущен с 1 июля.
«В этом году он будет использоваться для оформления цифровых удостоверений многодетной семьи. А с 2025 г. планируется, что он будет использоваться в полном объеме для предоставления мер социальной поддержки», – уточнил Чирков.
С 1 июля в России начал функционировать реестр многодетных семей. 2 июля правительство утвердило единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Оно необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей стране. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он станет доступен в электронном формате.
В январе президент России Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.