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Реестр многодетных семей используют для предоставления соцподдержки с 2025 года

Ведомости

Реестр многодетных семей будет использован для предоставления мер социальной поддержки в 2025 г. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Чирков отметил, что одной из целей фонда является внедрение цифровой платформы в социальной сфере. Это реестр нуждающихся, льготников-чернобыльцев и многодетных семей. Он напомнил, что реестр многодетных семей в России запущен с 1 июля.

«В этом году он будет использоваться для оформления цифровых удостоверений многодетной семьи. А с 2025 г. планируется, что он будет использоваться в полном объеме для предоставления мер социальной поддержки», – уточнил Чирков.

С 1 июля в России начал функционировать реестр многодетных семей. 2 июля правительство утвердило единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Оно необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей стране. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он станет доступен в электронном формате.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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