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В Центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски

Ведомости

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала Shot, обыски прошли из-за уголовных дел о мошенничестве, заведенных против двоих сотрудников. Они, как утверждается, якобы занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой за 30 000 руб. Также они предлагали помочь с организацией свиданий за 5000 руб. Как отмечает канал, одному сотруднику 33 года, другому – 58 лет.

ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки. 23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из России. Законодатели также дали право МВД принимать решение о выдворении иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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