В Центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски
В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации Telegram-канала Shot, обыски прошли из-за уголовных дел о мошенничестве, заведенных против двоих сотрудников. Они, как утверждается, якобы занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой за 30 000 руб. Также они предлагали помочь с организацией свиданий за 5000 руб. Как отмечает канал, одному сотруднику 33 года, другому – 58 лет.
ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки. 23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из России. Законодатели также дали право МВД принимать решение о выдворении иностранцев.