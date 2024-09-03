В Центре временного содержания мигрантов в Сахарово прошли обыски

По информации Telegram-канала Shot, обыски прошли из-за уголовных дел о мошенничестве, заведенных против двоих сотрудников. Они, как утверждается, якобы занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой за 30 000 руб. Также они предлагали помочь с организацией свиданий за 5000 руб. Как отмечает канал, одному сотруднику 33 года, другому – 58 лет.