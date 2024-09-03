В деле о мошенничестве в ЦВСИГ подозреваются наемный работник и служащий
В деле о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово подозреваются наемный работник и гражданский служащий, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Инспектор фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводитель канцелярии Центра временного содержания иностранных граждан могут быть причастны к совершению мошенничества, совершенного в отношении содержащихся лиц и их родственников», – говорится в сообщении ведомства.
Полицейские и уполномоченные органы проводят оперативные и следственные мероприятия. Они выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают других лиц, которые причастны к противоправной деятельности.
3 сентября стало известно, что в ЦВСИГ прошли обыски по делу о мошенничестве. По предварительным данным, подозреваемые занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, а также предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой. ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.