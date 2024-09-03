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В деле о мошенничестве в ЦВСИГ подозреваются наемный работник и служащий

Ведомости

В деле о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово подозреваются наемный работник и гражданский служащий, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Инспектор фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводитель канцелярии Центра временного содержания иностранных граждан могут быть причастны к совершению мошенничества, совершенного в отношении содержащихся лиц и их родственников», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские и уполномоченные органы проводят оперативные и следственные мероприятия. Они выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают других лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

3 сентября стало известно, что в ЦВСИГ прошли обыски по делу о мошенничестве. По предварительным данным, подозреваемые занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, а также предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой. ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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