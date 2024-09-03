В деле о мошенничестве в ЦВСИГ подозреваются наемный работник и служащий

3 сентября стало известно, что в ЦВСИГ прошли обыски по делу о мошенничестве. По предварительным данным, подозреваемые занимались документированием иностранцев и через третьих лиц, дежуривших в районе центра, а также предлагали за деньги помочь со скорой отправкой из центра домой. ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.