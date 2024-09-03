Три инспектора подразделений миграции Москвы стали фигурантами уголовного дела
Двое инспекторов управления по вопросам миграции и один инспектор Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного управления МВД России по Москве стали фигурантами двух уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) столицы.
Уголовные дела возбуждены Следственным отделом по Таганскому району Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие полагает, что не позднее 7 августа фигуранты при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы обладают возможностями по сокращению срока их пребывания в России. Они получили от иностранцев не менее 80 000 руб., но не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.
Деятельность преступников выявили следователи столичного СК и сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. При обысках по месту жительства и работы подозреваемых были изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.
В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемым планируется предъявить обвинение. Их также проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.
3 сентября сообщалось, что в ЦВСИГ в деревне Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве. Под подозрение попали наемный работник и гражданский служащий. ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.