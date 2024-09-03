Три инспектора подразделений миграции Москвы стали фигурантами уголовного дела

Следствие полагает, что не позднее 7 августа фигуранты при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы обладают возможностями по сокращению срока их пребывания в России. Они получили от иностранцев не менее 80 000 руб., но не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.