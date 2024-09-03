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Три инспектора подразделений миграции Москвы стали фигурантами уголовного дела

Ведомости

Двое инспекторов управления по вопросам миграции и один инспектор Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Главного управления МВД России по Москве стали фигурантами двух уголовных дел о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) столицы.

Уголовные дела возбуждены Следственным отделом по Таганскому району Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие полагает, что не позднее 7 августа фигуранты при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы обладают возможностями по сокращению срока их пребывания в России. Они получили от иностранцев не менее 80 000 руб., но не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.

Деятельность преступников выявили следователи столичного СК и сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. При обысках по месту жительства и работы подозреваемых были изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.

В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемым планируется предъявить обвинение. Их также проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

3 сентября сообщалось, что в ЦВСИГ в деревне Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве. Под подозрение попали наемный работник и гражданский служащий. ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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