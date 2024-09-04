Суд в Москве арестовал двух фигурантов по делу о мошенничестве в ЦВСИГ
Таганский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Фигурантов обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), они пробудут под стражей до 3 ноября.
Суд позднее избрал меру пресечения еще одному фигуранту Ольге Адакиной. Следователь просил заключить ее под стражу, но судья отправил подозреваемую под домашний арест до 3 ноября, с установлением на этот период определенных запретов и ограничений.
3 сентября Следственный комитет столицы сообщал, что, по версии следствия, не позднее 7 августа двое инспекторов управления по вопросам миграции и один инспектор ЦВСИГ Главного управления МВД России по Москве при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы располагают возможностями сократить срок их пребывания в России. Иностранцы заплатили им не менее 80 000 руб., но сотрудники миграционных подразделений не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.
Правоохранители выявили деятельность преступников. При обысках по их месту жительства и работы были изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.
ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.