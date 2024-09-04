Суд в Москве арестовал двух фигурантов по делу о мошенничестве в ЦВСИГ

3 сентября Следственный комитет столицы сообщал, что, по версии следствия, не позднее 7 августа двое инспекторов управления по вопросам миграции и один инспектор ЦВСИГ Главного управления МВД России по Москве при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы располагают возможностями сократить срок их пребывания в России. Иностранцы заплатили им не менее 80 000 руб., но сотрудники миграционных подразделений не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.