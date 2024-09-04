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Суд в Москве арестовал двух фигурантов по делу о мошенничестве в ЦВСИГ

Ведомости

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Абдулгапиза Мустапаева и Рудика Текнеджяна. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фигурантов обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), они пробудут под стражей до 3 ноября.

Суд позднее избрал меру пресечения еще одному фигуранту Ольге Адакиной. Следователь просил заключить ее под стражу, но судья отправил подозреваемую под домашний арест до 3 ноября, с установлением на этот период определенных запретов и ограничений.

3 сентября Следственный комитет столицы сообщал, что, по версии следствия, не позднее 7 августа двое инспекторов управления по вопросам миграции и один инспектор ЦВСИГ Главного управления МВД России по Москве при исполнении своих служебных обязанностей сообщили иностранным гражданам, что якобы располагают возможностями сократить срок их пребывания в России. Иностранцы заплатили им не менее 80 000 руб., но сотрудники миграционных подразделений не повлияли на срок их пребывания в стране из-за отсутствия таких полномочий.

Правоохранители выявили деятельность преступников. При обысках по их месту жительства и работы были изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.

ЦВСИГ – центры содержания иностранцев, куда они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании высылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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