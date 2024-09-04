Зоозащитники посчитали гибель «российского кита-шпиона» в Норвегии неслучайной

Белуха впервые появилась у берегов Финнмарка на севере Норвегии в 2019 г., пишет газета. На ней была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Это вызвало домыслы о том, что белуха якобы является «российским шпионом». Кроме того, кит очень интересовался людьми и реагировал на сигналы рук, что позволило национальной разведке Норвегии предположить, что его якобы обучали в рамках исследовательской программы.