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Зоозащитники посчитали гибель «российского кита-шпиона» в Норвегии неслучайной

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В бухте на юго-западном побережье Норвегии 31 августа был найден мертвым кит Хвалдимир, которого ранее заподозрили в «шпионаже на Россию». Зоозащитники из OneWhale и NOAH призвали полицию подключиться к расследованию обстоятельств гибели млекопитающего, поскольку его могли убить, пишет The Guardian со ссылкой на заявление организаций.

Белуха впервые появилась у берегов Финнмарка на севере Норвегии в 2019 г., пишет газета. На ней была подходящая для установки экшен-камеры упряжка с логотипом Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Это вызвало домыслы о том, что белуха якобы является «российским шпионом». Кроме того, кит очень интересовался людьми и реагировал на сигналы рук, что позволило национальной разведке Норвегии предположить, что его якобы обучали в рамках исследовательской программы.

Глава OneWhale Регина Кросби Хауг, заявила агентству AFP, что участвовала в осмотре туши кита и у Хвалдимира «было множество пулевых ранений по всему телу». Глава NOAH Сири Мартинсен также заявила, что полученные белухой травмы носят характер, который не исключает преступного деяния.

В то же время директор организации Marine Mind, также отслеживавшей перемещения кита, Себастьян Стрэнд сообщил, что на теле кита не было ничего, что могло бы сразу указать на причину смерти.

Предполагаемый возраст Хвалдимира составлял от 15 до 20 лет, что сравнительно немного для белухи, которая может прожить от 40 до 60 лет. Ранее в сентябре директор неправительственной организации «Один кит», которая следила за Хвалдимиром последние пять лет, заявил, что млекопитающее, вероятно, сбила лодка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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