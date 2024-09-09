ТАСС: Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС источник в окружении Маслякова.
По его словам, даты прощания и похорон уточняются.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», – написали в клубе, сообщив о смерти телеведущего.
Масляков был бессменным ведущим программы КВН с 1964 г., за время работы удостоился множества наград. Он стал в том числе полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Причина смерти в официальных сообщениях не называется.