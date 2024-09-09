FT: яхты под польским флагом стали чаще использовать для перевозки наркотиков

Морской центр анализа и операций – совместный оперативный центр США, Великобритании и Европы по борьбе с наркотрафиком, базирующийся в Лиссабоне с 2021 г., – начал регистрировать увеличение числа прогулочных судов под польским флагом, подозреваемых в перевозке наркотиков. Если в 2021 г. центр отслеживал 12 судов под польским флагом, потенциально связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2022 г. их число возросло до 31, а в 2023 г. – до 47. Суда попадают в поле зрения организации благодаря наводкам спецслужб, текущим расследованиям и подозрительным перемещениям судна или экипажа.