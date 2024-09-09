FT: яхты под польским флагом стали чаще использовать для перевозки наркотиков
Наркоторговцы стали чаще использовать яхты под польским флагом для перевозки запрещенных веществ через Атлантику. Об этом пишет Financial Times (FT).
Морской центр анализа и операций – совместный оперативный центр США, Великобритании и Европы по борьбе с наркотрафиком, базирующийся в Лиссабоне с 2021 г., – начал регистрировать увеличение числа прогулочных судов под польским флагом, подозреваемых в перевозке наркотиков. Если в 2021 г. центр отслеживал 12 судов под польским флагом, потенциально связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2022 г. их число возросло до 31, а в 2023 г. – до 47. Суда попадают в поле зрения организации благодаря наводкам спецслужб, текущим расследованиям и подозрительным перемещениям судна или экипажа.
Преступники могут использовать тот факт, что Польша не соблюдает должным образом международные правила, которые позволили бы другим странам заходить на борт судов под польским флагом. Это означает, что подозреваемым в контрабанде наркотиков удается избежать наказания, если они не заходят в территориальные воды страны, осуществляющей контроль.
Например, два года назад португальские власти обыскали судно под польским флагом в море у Азорских островов, арестовали двух граждан Нидерландов и изъяли 1,2 т кокаина. Позднее португальский судья постановил, что операция была незаконной, поскольку Польша не давала на нее разрешения. Хотя в начале этого года суд отменил это решение, португальские СМИ сообщили, что двое подозреваемых тем временем были освобождены и покинули Португалию, избежав судебного преследования.
Министерство инфраструктуры Польши заявило, что ему известно о «случаях контрабанды наркотиков на борту [яхт] под польским флагом», но у него «нет информации о причастности организованных преступных групп к этим инцидентам». Оно также заявило, что «учитывая количество водных судов в реестре – более 70 000 – это не является масштабным». Министерство пообещало рассмотреть проблему наркоторговли, поднятую FT, но на данный момент «не знает о каких-либо опасениях со стороны международных правоохранительных органов».