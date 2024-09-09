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Обвиняемого бизнесмена по делу главного кадровика Минобороны оставили в СИЗО

Ведомости

Бизнесмена Леву Мартиросяна, проходящего вторым обвиняемым по делу о коррупции в отношении главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, оставили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Мартиросяна оставили в СИЗО до 12 октября.

Согласно фабуле следствия, Мартиросян дал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн руб. и жилого дома. В общем Кузнецов получил взятки на сумму более 30 млн руб. Защита Мартиросяна настаивает на его непричастности к преступлению, а сам бизнесмен назвал передачу участка «коммерческим проектом».

Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая 2024 г. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.

8 августа ТАСС сообщил, что Кузнецов сотрудничает со следствием. В материалах уголовного дела указано, что Кузнецов дал показания на Мартиросяна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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