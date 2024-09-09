Обвиняемого бизнесмена по делу главного кадровика Минобороны оставили в СИЗО
Бизнесмена Леву Мартиросяна, проходящего вторым обвиняемым по делу о коррупции в отношении главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, оставили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
Мартиросяна оставили в СИЗО до 12 октября.
Согласно фабуле следствия, Мартиросян дал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн руб. и жилого дома. В общем Кузнецов получил взятки на сумму более 30 млн руб. Защита Мартиросяна настаивает на его непричастности к преступлению, а сам бизнесмен назвал передачу участка «коммерческим проектом».
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая 2024 г. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.
8 августа ТАСС сообщил, что Кузнецов сотрудничает со следствием. В материалах уголовного дела указано, что Кузнецов дал показания на Мартиросяна.