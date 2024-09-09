На Украине ввели ограничения на покупки за рубежом в иностранной валюте
Национальный банк Украины с 10 сентября вводит ограничения на сумму покупок с валютных карт за рубежом, сообщается на сайте регулятора.
Ежемесячный лимит касается покупок часов, ювелирных изделий, драгоценных камней, монет и др. за рубежом. Он устанавливается на уровне 100 000 гривен ($2430). Регулятор объяснил решение попытками избежать ограничения на покупку металлов за пределами Украины.
Нацбанк также установил ежемесячный лимит в 500 000 гривен ($12 170) на операции с агентами и менеджерами по недвижимости. Согласно позиции регулятора, это решение позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.
Вместе с этим ЦБ Украины разрешил госпредприятиям покупать иностранную валюту и переводить ее нерезидентам для того, чтобы получить квоты на компенсацию выбросов углекислого газа в авиационной деятельности. Регулятор также разрешил юридическим лицам, которые не являются резидентами страны, но выступают в качестве субъектов электронной коммерции и зарегистрированы как налогоплательщики в Евросоюзе, покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС в ЕС.
Среди других смягчений от Нацбанка: компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям, а также выплаты по операциям, которые предусмотрены договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.
В феврале Нацбанк разрешил проводить безналичный обмен российских и белорусских рублей, хранящихся на банковских счетах украинских граждан, до конца 2024 г. Такие операции позволены только банкам-нерезидентам, исключая банки-резиденты России и Белоруссии.