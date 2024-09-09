На Украине ввели ограничения на покупки за рубежом в иностранной валюте

Вместе с этим ЦБ Украины разрешил госпредприятиям покупать иностранную валюту и переводить ее нерезидентам для того, чтобы получить квоты на компенсацию выбросов углекислого газа в авиационной деятельности. Регулятор также разрешил юридическим лицам, которые не являются резидентами страны, но выступают в качестве субъектов электронной коммерции и зарегистрированы как налогоплательщики в Евросоюзе, покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС в ЕС.