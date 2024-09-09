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На Украине ввели ограничения на покупки за рубежом в иностранной валюте

Ведомости

Национальный банк Украины с 10 сентября вводит ограничения на сумму покупок с валютных карт за рубежом, сообщается на сайте регулятора.

Ежемесячный лимит касается покупок часов, ювелирных изделий, драгоценных камней, монет и др. за рубежом. Он устанавливается на уровне 100 000 гривен ($2430). Регулятор объяснил решение попытками избежать ограничения на покупку металлов за пределами Украины.

Нацбанк также установил ежемесячный лимит в 500 000 гривен ($12 170) на операции с агентами и менеджерами по недвижимости. Согласно позиции регулятора, это решение позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

Вместе с этим ЦБ Украины разрешил госпредприятиям покупать иностранную валюту и переводить ее нерезидентам для того, чтобы получить квоты на компенсацию выбросов углекислого газа в авиационной деятельности. Регулятор также разрешил юридическим лицам, которые не являются резидентами страны, но выступают в качестве субъектов электронной коммерции и зарегистрированы как налогоплательщики в Евросоюзе, покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС в ЕС.

Среди других смягчений от Нацбанка: компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям, а также выплаты по операциям, которые предусмотрены договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

В феврале Нацбанк разрешил проводить безналичный обмен российских и белорусских рублей, хранящихся на банковских счетах украинских граждан, до конца 2024 г. Такие операции позволены только банкам-нерезидентам, исключая банки-резиденты России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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